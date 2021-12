ŠPIČEK TRI GODINE NAKON INFARKTA: ‘Kod nas se u kući i dalje koriste svinjetina, perad, svinjska mast…’

Autor: Š. P.

Novu godinu 2019. poznati chef Tomislav Špiček dočekao je u zagrebačkoj bolnici Merkur, i to zbog srčanog udara kojeg je doživio dan prije. Točno tri godine nakon, otvoreno priznaje: “Pazim se, ali ne mogu reći da sam sto posto discipliniran”.

“Kod nas se u kući i dalje koriste svinjetina, perad, svinjska mast. Uživam u hrani onako kako treba, uspio sam uhvatiti neki ritam, sada jedem normalnije, ali gušti su gušti”, rekao je Špiček za Večernji list i dodao da mu u pripremi zdrave hrane pomaže kći Paola koja studira sportski menadžment i obožava pripremu hrane.

Ovo doba u godini za Špičeka je, barem po pitanju zdrave prehrane, trostruki izazov – rođendan njegova oca pada na Novu godinu, pa je hrane u izobilju.

Nesporedno nakon infarkta, Špiček je ispričao detalje svoje promjene životnog stila. “Kada su me pustili iz bolnice, doma me dočekala nova trenirka, nove tenisice, pun frižider povrća, pahuljice. Sve što nisam u životu jeo. I sad me Paula nadzire svaki dan. Prestrašno. Navečer me tjera ‘ajmo hodati, bez pardona. Ne idem svaki dan, sad sam malo to reducirao, pa je molim, cijeli dan sam na poslu, daj mi malo mira”, rekao je za Jutarnji.

“Morao bih jako puno toga pustiti i maknuti se od toga da bi počeo živjeti onako kako bi trebao”, priznao je.