Spavao je sa svojim rođakinjama, a ona je sve trpjela: Uz slavnu Mariju spominje se i Tito

Autor: I.D.

Diva Maria Callas je već bila smatrana najvećom opernom pjevačicom svih vremena kad je upoznala grčkog tajkuna Aristotela Onassisa. Bilo je to 1957. godine i imala je 35 godina. Iako je u to vrijeme bila u braku, s Onassisom je započela blisku vezu. Za nju je on organizirao zabavu koja ju je doslovno ostavila bez daha.

Njen bivši suprug bio je milijunaš, ali u usporedbi s Onassisom osjećali su se kao siromašni. Pozvao je četrdeset ljudi da mu budu gosti u operi, a potom 160 na zabavu. Kasnije su Marija i njen suprug bili pozvani na fantastične zabave na Onassisovoj jahti; provodila je duge odmore s njim i prijateljima, ploveći do tako divnih mjesta.

Maria je bila puna nade, a Onassis je bio sve brutalniji

Za spomenutu jahtu veže se i Josip Broz Tito. S njezine palube najveći engleski premijer uživao je u panorami Splita prije susreta s Titom. Bila je poprište razuzdanih zabava tadašnje holivudske elite, ali i mjesto na kojem su najveći politički lideri vodili ozbiljne razgovore.

Ploveći morima ona i dalje golica maštu, pričajući priče o svim tim poznatim osobama koje nije samo ugostila već ih je i nadživjela. Jahta Christina O bila je česta gošća dubrovačkog akvatorija.

No, vratimo se na Mariju, koja je prvi put u životu bila ludo zaljubljena u muškarca koji je bio zaljubljen u nju. Bilo je previše za sve odjednom. Bila je preplavljena osjećajima koja nije mogla podnijeti. Kada bi joj se to dogodilo, umirila bi svoju savjest znajući da će se ona i tadašnji suprug pokušati razvesti te da će se vjenčati za Onassisa što je prije moguće.









Puno su razgovarali o vjenčanju. Kad je Ari još jednom rekao da bi se oženio, Maria je to objavila novinarima. Ari je novinarima rekao da je to samo djetinjasta šala i čisto Marijina fantazija! Opet, bila je dobra djevojka i nije ništa rekla.









Tako su godine prolazile, Maria je uvijek bila puna nade, a Onassis je bio sve brutalniji. Godine 1963. sestra Jackie Kennedy, koja je bila na brodu Christina O, otišla je do sestrinog kreveta, gdje je rodila sin, koji je umro dva dana kasnije.

Ponizio ju je pred svima, a ona je pristala na sve

Kad se Jackiena sestra vratila u Atenu, ispričala je Ariju i Mariji koliko je njena Jackie očajna i izbezumljena. Ari je odmah ponudio gospođi Kennedy da iskoristi njegov brod za svoje liječenje. Maria se osjećala usamljeno pri pomisli na prisutnost gospođe Kennedy na brodu, i začudo, drhtala je od straha.

Nikada nije fizički tukao Mariju – vjerojatno je znao da je to jedina stvar s kojom se ne može izvući – ali njegov odnos prema njoj bio je gotovo jednako brutalan.

Nijedna psovka nije bila previše podla da bi se bacila, nijedna uvreda nije bila previše uvredljiva. Rekli su joj da šuti jer je bila samo glupa dama s velikim nosom, naočalama koje su je činile ružnom i debelim nogama. Ponizio ju je pred svima, a ona je pristala na sve.

Od svih mogućih trenutaka u njenom životu, Maria je za trudnoću odabrala trenutak kada je njihova veza bila na najnižoj točki.

Maria je dobila vijest da će se Aristotel vjenčati

Jedva je čekala Ariju ispričati sve o tome. Željela je dijete više nego što je ikad u svom životu željela išta osim njega, a pomisao da će roditi dijete čovjeka kojeg je voljela ispunjavala ju je nježnošću. Ali Ari je imao druge ideje.

Godine 1968. Maria je dobila vijest da će se Aristotel i Jackie Kennedy vjenčati. Karma je ipak odradila svoje, brak između Onassisa i Jackie bio je potpuna katastrofa.

Ari je postajao razočaran raskošnim kupovinama nakita i odjeće Jackie Kennedy i počeo je da shvaćati da ona misli da je on budala. Stalno je zvao Mariju i slao joj cvijeće, ali dugo je njen ponos bio previše povrijeđen i odbijala je razgovarati s njim. Napokon, 1969. godine, sreli su se na jednoj zabavi i malo-pomalo ponovo su se počeli viđati.

‘Volio sam te. Ne uvijek dobro’

No, ubrzo se Onassis teško razbolio i od neizlječive bolesti je umro 1975. godine. Marija se nikada nije oporavila od tog gubitka. Bliski prijatelji kažu da je Maria Callas cijelu noć provela budna u njegovom bolesničkom krevetu. “Volio sam te. Ne uvijek dobro, ali koliko sam mogao”, rekao joj je navodno prije smrti.

Pričalo se da je Aristotel spavao sa svojim rođakinjama, a njegov odnos prema ženama užasan. Maria Callas je 1977. u 53. godini života pronađena mrtva u svom krevetu, navodno je umrla od srčanog udara.