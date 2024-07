Šovagović nije štedio svoju djecu: ‘On ima usta kao lavabo, neprestano mu govorim’

Autor: G.B.

Hrvatska je publika proslavljenog glumica Fabijana Šovagovića imala priliku upoznati u ‘Predstavi Hamleta u selu Mrduša Donja’, ‘Novinaru’, ‘Lisicu’, ‘Bitki na Naeretvi’ i ‘Čovjeku koji je volio sprovode’. Više je puta osvajao zlatne Arene za svoju glumu, na kraju je postao apsolutni stup hrvatskog glumišta i legenda regionalnog filma, pa je mnoge fanove zavio u crno kada je preminuo 2001. godine.

Fabijan je odrastao u Slavoniji, a u Osijeku je završio srednju školu građevinskog smjera. Već je u tinejdžerskim godinama pokazivao više interesa za kazališne daske no za miješalicu za cement, pa je tako glumio u amaterskim predstavama. Ljubav prema glumi odvela ga je u konačnici u Zagreb na studij na Akademiji kazališne umjetnosti gdje je diplomirao 1957.

Mnogi tvrde kako je Šovagović u životu imao samo dvije ljubavi – kazalište i Maju Blaškov, a njihov brak smatra se jednom od najljepših glumačkih priča.

View this post on Instagram A post shared by Anja Šovagović (@anjasovagovic)









Djeca krenula očevim stopama

Naime, par se vjenčao 1963., a ostali su zajedno sve dok ih smrt nije rastavila. Maja je inače profesorica hrvatskog jezika koja svjetla reflektora nikada nije voljela, za razliku od supruga i djece.

“Kad se Anja odlučila za glumu, nije mi to smetalo, samo sam bio malo ljutit što je prilično naglo odbacila violončelo. A Filip je mislio da neće morati raditi ode li u glumce! Prevario se. Neprestance mu govorim da mora čitati jer se pred kamerama točno vidi koliko tko ima u glavi. On je nadaren, to je istina, i zgodan na djeda, a i baš mu zato govorim da ima usta kao lavabo. Da razbijem njegovu fascinaciju samim sobom. Znate, gluma je privlačno zanimanje, ali ne i lako. Smatram da je teško poput oranja”, ispričao je Fabijan jednom prilikom. No, priznaje – žao mu je što nikada sa svojom djecom nije snimio film.

“Žao mi je što dosad ništa nisam snimio sa svojom djecom, kćeri Anjom, sinom Filipom i zetom Draganom Despotom. Barem da se kao Hitchcock samo prošećem kroz kadar. S Anjom sam prije 16 godina glumio u Shakespeareovoj ‘Oluji’. Ja sam bio Prosper, a ona moja kći Miranda. Bila je tada 17-godišnja gimnazijalka. Tko bi rekao da će izrasti u glumicu’, rekao je veliki glumac pred kraj svog života.