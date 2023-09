Sophia Loren mogla je birati frajere, zbog nje je Tito na Brijunima razvlačio tijesto

Autor: I.D.

Talijanska glumica Sophia Loren bila je i ostala ikona ljepote i privlačnosti diljem svijeta tijekom mnogo desetljeća. Ove je godine glumica ušla u deveto desetljeće te nikada nije krila da dosta pažnje posvećuje svojem tijelu, kako iznutra tako i izvana, a jasno izražava svoje protivljenje estetskim operacijama.

S 15 godina ušla je u filmsku industriju

Sophia je rođena u Rimu 20. rujna 1934. godine kao Sofia Villani Scicolone. Postala je poznata talijanska glumica i dobitnica Oscara tijekom 1960-ih godina.

Odrasla je u Pozzuoliju, blizu Napulja, kao dijete Riccarda, inženjera, i Romilde Villani, učiteljice glasovira koja je imala ambicije postati glumicom. Sophia nije krila da je odrastanje u siromaštvu u malom, prenapučenom stanu oblikovalo njezin karakter i učinilo je izdržljivijom osobom.





Sa samo 15 godina, krenula je u potragu za filmskim ulogama u Rimu, uzdržavajući obitelj od plaće koju je zarađivala kao model.

Kada se bavila modelingom, savjetovali su joj da bi bilo korisno da se upusti u glumačke vode. Nakon toga je sklopila dogovore za glumu u pet filmova za produkcijsku kuću Paramount, što je označilo početak uspona njezine karijere.

Udala se s 23 godine

Nakon što je ostvarila manje uloge u filmovima poput ‘Quo Vadis’, Sophia je 1957. godine upoznala starijeg producenta Carla Pontija, za kojeg se udala kada je imala 23 godine. U trenutku njihovog prvog susreta, Carl je imao 37 godina, dok je Sophia imala samo 16 godina.

Naime, Sophia se od Carla morala razvesti jer su je obasipali optužbama za bigamiju, pošto je on već prije bio oženjen, ali ipak je ostala s njim u ljubavnoj vezi. Nakon dva spontana pobačaja, rodila je dva sina, Carla Pontija Jr. i Edoarda Pontija.









Nakon Carla, glumica se više nikad nije upuštala u veze s drugim muškarcima niti im je dopuštala da pomisle da bi mogla biti njihova. Ostala je vjerna svom Pontiju sve do njegove smrti 2007. godine. O ponovnoj udaji, istaknula je tada, ne razmišlja uopće.

“Nikada više se neću udati. Nemoguće je voljeti dva puta u životu”, poručila je jednom prilikom.

Prva u povijesti

Sophia je postala prva glumica u povijesti Oscara koja je osvojila nagradu za najbolju žensku ulogu za talijanski film ‘La Ciociara’ iz 1962., što je bio film na jeziku koji nije bio engleski.









Vrhunac njene karijere bio je 1964. kada je za ulogu u filmu ‘The Fall of the Roman Empire’ dobila milijun dolara. Ljudi su je obožavali, tijekom sedamdesetih je snimila desetke filmova u Italiji, a onda se 80-ih posvetila djeci, sinovima Edoardu i Carlu, koji su tada bili tinejdžeri.

Mučila se s tjelesnim izgledom

“Govorili su mi da mi je nos predug, usta prevelika i da moram ići na plastičnu operaciju – pojasnila je filmska ikona jednom”, navodi The Hollywood Reporter, i dodala kako se nije htjela mijenjati jer je vjerovala u prirodan izgled, a to njeguje i dan danas.

“Svoj izgled sam naslijedila od majke, koju sam smatrala najljepšom ženom na svijetu, a izgledala je kao Greta Garbo. Kada je riječ o mojoj ljepoti, ljudi su me svrstali u skupinu najljepših žena na svijetu, ali sam daleko od savršenosti.

Zapravo, smatram da me izdvojilo upravo to što sam jedinstvena i neobična, jer nisam lijepa kao lutka. Ipak, vjerovala sam da sam lijepa jer su mi i inače ljudi oko mene to stalno ponavljali. Ništa ženu ne čini lijepom kao njeno vjerovanje da je lijepa”, rekla je jednom prilikom Sophia.

Ova diva godinama se strogo drži svojih navika i rutina i nikad ih ne preskače. Upravo u tome leži tajna njezine besprijekorne kože.

“Uvijek se budim rano, oko pet ujutro i prvih sat vremena svoga dana posvetim šetnji. Znam da uvijek možete naći dobro opravdanje zašto ne vježbati jer ih i ja dnevno nađem barem pet, ali ne odustajem.

Kada šetam parkom u blizini moje kuće uvijek mislim: Možda će se iza sljedećeg ugla ispred mene pojaviti nešto lijepo. Ključ je u pozitivnom stavu, a ja sam netko tko uvijek razmišlja pozitivno i rijetko kada sam u nekom tužnom ili depresivnom raspoloženju. Osim šetnje radim trbušnjake i blago istezanje kod kuće, a u krevet idem oko osam navečer”, prepričala je glumica svoju rutinu.

