‘ŠOPALI’ JE ANTIBIOTICIMA, BRANILI JOJ DA SPAVA… Nakon Britney, još jedna poznata pjevačica progovorila o zlostavljanju: ‘Ovo je MODERNO ROPSTVO’

Autor: Š. P.

Dok svjetskim medijima odzvanjaju bizarnosti slučaja Britney Spears, jedne od najvećih zvijezda na svijetu koju, prema njezinu iskazu, iskorištava, ponižava i unesrećuje vlastiti tim odvjetnika i menadžera, pa čak i članovi obitelji, i drugi naoko glamurozni i uspješni izvođači izlaze u javnost s teškim i gotovo nevjerojatnim pričama.

Rebecca Ferguson je talentirana britanska pjevačica koju je javnost upoznala 2010. godine kad je završila na drugom mjestu u finalu tada planetarno popularnog “X Factora”. Dosad je izdala četiri albuma, odradila sedam turneja, a spotovi joj bilježe višemilijunske preglede na YouTubeu.

Iza svega toga, otkriva Ferguson ovih dana na društvenim mrežama, stoje prisile, prijetnje, ucjene, udaljavanje od obitelji, pranje mozga, šopanje antibioticima i drugim lijekovima… Cijelo iskustvo nazvala je ‘modernim ropstvom’.

“Prisilili su me da potpišem ugovor koji nisam htjela potpisati. Živjela sam na određenoj količini hrane, govorili su mi kad smijem piti i jesti. Dopuštali su mi tri sata sna po noći. Stalno su mi davali antibiotike”, napisala je pjevačica, pritom ne precizirajući o kojim se osobama točno radi.

“Kad sam izgubila dijete, molila sam za slobodno vrijeme. Rekli su mi – ne! Iako sam bila klasificirana kao osoba kojoj je zabranjeno letjeti zrakoplovom, moj tim je tražio da lažiram i izgledam kao da sam dobro”, samo je jedno od tužnih svjedočanstava britanske glazbenice.

Tjerali su je, kaže, i na “intenzivni medijski trening” koji je zapravo bio pranje mozga, odnosno, učenje mehanizama za izbjegavanje govora o ičemu negativnom.

“Dokaz – tjerali su me da dajem intervjue iz kreveta! I to nakon što sam kolabrirala, a to nije prvi put. Onesvijestila sam se nekoliko puta u jednom danu”, napisala je pjevačica te priložila pismo odvjetnika iz kojeg je vidljivo kako ju je menadžment nagovarao da radi, iako im je jasno dala do znanja da se osjeća loše.

“Nitko nije zvao hitnu, što je duboko uznemirujuće! Kad vam tijelo odustajete i kad padate u nesvijest, treba vam hitna medicinska pomoć, a ne intervjui u krevetu!”, napisala je.

Pjevačicu trenutno zastupa medijski gigant Sony, a nedugo nakon što je osvojila srca javnosti u “X Factoru”, poput mnogih zvijezda proizašlih iz tog showa, potpisala je i ugovor sa SyCom, izdavačkom kućom glazbenog mogula Simona Cowella koji je ujedno i predsjednik žirija u spomenutom showu.