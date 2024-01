Sonjin izgled intrigirao gledatelje: ‘Nisam zarobljena u tijelu muškarca, ja sam žena oduvijek’

Autor: Dnevno.hr

Kapetanica jučerašnje ekipe natjecatelja u kvizu Potjera bila je 34-godišnja Sonja, koja je sa suigračima umalo ostavila lovkinju Moranu na nula točnih odgovora. No, nije Sonja privukla pozornost gledatelja samo svojim znanjem, već i izgledom koji pomalo odstupa od uobičajenog. Portal Lupiga.com na svom je Facebooku napisao da su društvene mreže pune mrzilačkih komentara na račun njezina izgleda.

“Ništa na što, nažalost, Sonja već nije navikla, kako nam je rekla u intervjuu koji smo s njom radili prije ravno tri godine”, napisali su u objavi. A u poduljem intervjuu Sonja je otkrila zanimljive detalje o svom odrastanju i tranziciji.

Sonja je, kazala je tada, rođena kao muškarac, no još kao dijete shvatila je da je zapravo žena. Iako je imala tjelesne atribute muškarca, od najmanjih nogu, kako sama kaže, bila je “žena prisiljena na mušku rodnu prezentaciju”. Kao takva, Sonja je proživjela djetinjstvo, pubertet i dobar dio mladosti. No, prije deset godina Sonja je započela tranziciju. Za Lupiga je prije tri godine rekla da se nada operaciji promjene spola, za koju novac skuplja i putem i putem crowdfunding kampanje imena Sonjin bluz.

“S administrativne točke gledišta, vidim to kao još jedan birokracijski pakao u ovoj državi rođačkog kapitalizma. Da nemam pomoći iz udruge Trans Aid oko cijele te birokracije, ne bih nikada ni do hormonalne tranzicije uspjela doći. Da se to pokrene sa mrtve točke, prvo se dogodio slučajan susret s radnicom i volonterkom iz udruge Trans Aid”, započela je Sonja svoju priču pa objasnila kako je morala proći psihološku procjenu.

No, ne krije da ju u cijelom procesu neke stvari plaše.

“Bojim se ovog, nazovimo ga tako – ‘limbo djela’ tranzicije, gdje i uz sve medicinske potvrde da sam trans žena – i dalje nisam pravno priznata da zapravo postojim, zbog čega se i policija i potencijalni poslodavac, ponašaju prema meni kao da sam muškarac, samo zato što sve to nemam i na dokumentu osobne iskaznice pa to koriste i kao pravni argument za svoje transfobne ispade, a kamo li i svakodnevno drugo stanovništvo sa kojime koegzistiram, a u kojima je također indoktrinirana transfobija, što iz holivudske produkcije filmova i serija, što iz obrazovnih institucija i dnevne štampe i interneta”, navodi svoje probleme pa dodaje:

“Bez obzira na klasne i druge društvene razlike, svima nam je zajedničko da se bojimo za vlastite živote, zbog transfobnih psihopata i sociopata, koji nam se svim silama i sredstvima trude zagorčati i uništiti živote, a takvih je u svim slojevima društva, ne na lopate, već na puno kamiona i bagera pijeska”.









Diskriminacija na svakom koraku

A razočaralo ju je i što je diskriminaciju osjetila od LGBT zajednice, točnije od ljudi koji bi je trebali razumjeti, ako ne i podržati.

“Zbog svoje tranzicije sam izgubila prijatelja i prijateljica, zbog čega to onda više niti ne mogu shvatiti kao prijateljstva, već isključivo kao nekadašnja i/ili sadašnja poznanstva. Svaka čast svim izuzetnim osobama, koje sam pronašla i među pankerima i navijačima i narodnjacima … ali općenito ni ‘alternativa’ nije ništa slobodoumnija, već naprotiv, ima i definiranije oblike mržnje i diskriminacije prema trans osobama, također i zbog sub-kulturnih predznaka. Transfobiju sam doživjela i unutar LGBITQA zajednice, jer primjerice i tamo postoje, tzv. – “TERF” (Trans exclousinary radical ‘feminists’) osobe, koje se trude čim više dehumanizirati trans osobe u neke svoje mizogine genitalne predrasude, zbog čega i smatram da te osobe nisu ni feministkinje, ni feministi, jer feminizam je za sve ljude, dokle god je i patrijarhalnog društva, a ne vidim da će se to skoro promijeniti. Mislim da je trenutno najpoznatija TERF osoba u svijetu J.K. Rowling, autorica Harry Pottera”, govori Sonja.

Osim toga, problema je imala i prilikom pronalaska posla.









“Znam da sam u znatnoj mjeri zbog toga diskriminirana, jer me po toj osnovi nerijetko i otvoreno odjebavaju, pogotovo kada znaju da im to može proći bez ikakvih kaznenih ili prekršajnih posljedica, tada si znaju dati i oduška u odjebima, naravno, upravo po transfobnim predrasudnim osnovama. Najčešće te ne žele ni čuti, ni vidjeti ako si trans osoba, osim onda kada traže koga ismijavati pa i u, tzv. – ‘kolegijalno-poslovnom svijetu’. Nije ništa drugačija situacija ni među radničkom klasom”, tvrdi ona.

No, od svog sna neće odustati. Iako se zahtjevne operacije promjene spola boji kao đavao tamjana, kaže kako “nema boljeg i stvarnijeg načina da pobijedi te svoje demone rodne disforije”.

“Svakako ću prije same operacije ići i na pregled i savjetovanja kod kirurga u Beogradu, a do tada čupam dlake sa svojeg lica depilatorom i pincetom te radim sve što mi je u mogućnosti i sposobnosti, da i sama čim više novaca prikupim, od tih potrebnih 10.000 eura”, otkrila je Sonja u razgovoru za Lupiga.