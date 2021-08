SONJA KOVAČ ZA DNEVNO: ‘Istra me uvijek iznova oduševljava, no volim ja i Dalmaciju’

Autor: Milena Dražić

Jedna od naših najpopularnijih influenserica, Sonja Kovač, odala je za Dnevno.hr kako provodi ovo ljeto. Iako je jedna od onih koja čim se užari gradski asfalt gleda kako ga zamijeniti domaćim ili svjetskim plažama, pandemija je suzila odabir destinacija plavokose 37-godišnjakinje. Raspričala se pa nam otkrila gdje ljetuje, zbog čega voli Istru, a zbog čega Dalmaciju, kako provodi vrućine te koja joj je omiljena ljetna aktivnost. S nama je podijelila informaciju šminka li se na plaži ili ne, a zavirili smo u njezinu kuhinju te doznali što se nalazi na Sonjinom jelovniku.

Gdje provodite ljeto, gdje ste do sada bili i koji su vam planovi za ostatak?

Ljeto je počelo radno kao i svake godine još u lipnju i to bajkovitim vikendom i eventom u najvećem istarskom masliniku Ol Istria. Guštali smo u finoj istarskoj hrani vrhunskom maslinovom ulju i degustaciji istarskih vina Vina Laguna. Bila je tu i revija Krie Designa, odlično društvo, tako da je taj ženski vikend bio savršen. To je ujedno bio dobar znak kakvo me ljeto očekuje! U Istri sam nastavila i obiteljski odmor, dragi, ja i Bubica. Istra me uvijek iznova oduševi, no volim ja i Dalmaciju. Par tjedana provela sam u Splitu poslovno te spojila i s privatnim, a sada smo na road tripu po Dalmaciji s našim prijateljima iz Švedske, posjećujemo razna mjesta i teško mi je izdvojiti najdraže. Stvarno imamo predivnu obalu koju s ponosom pokazujemo našim prijateljima koji su oduševljeni.

Kupam se ili se držim hlada! Kada sam na moru ništa nije problem, a kada je jako vruće radije ispijam hladno piće negdje pod suncobranom.

Koji ste tip…sunčate li se satima na plaži…ili ste aktivan tip? Koja vam je omiljena aktivnost?

Ne volim se dugo pržiti na suncu jer nije zdravo, a mislim da je i nepotrebno. Treba nam sunca, ali ne previše, bolje imati zdravu kožu nego jako preplanulu put, ne znam zašto je ljudima to toliko bitno. Mažem se svaki dan po nekoliko puta omiljenom kremom za sunčanje s 50+ faktorom Intense Protect od Avena.

Što uvijek sa sobom nosite na plažu?









Kremu za sunčanje, vodu, labelo, sunčane naočale i kopču za kosu.

Šminkate li se za plažu?

Nikad i nikako!

Kakav vam je večernji ljetni make – up? A kakav svakodnevni? Kako doskočite “topljenju” šminke?

Inače vrlo rijetko nosim teški make up, a ako ga i imam uvijek sam za prirodniji look. Ne stavljam puno pudera jer ne moram, imam dobar ten, a ljeti sam gotovo uvijek bez šminke, čak ni maskaru ne stavljam. Ali si zato dam oduška kada je moda u pitanju. Volim kombinirati razne stilove, boje su sveprisutne, a kupaćih kostima imam zaista puno jer najviše vremena provodim upravo u njima. Nikada ne idem na more bez njih barem dvadeset u torbi.

Koji vam je omiljeni ljetni jelovnik? Kuhate li ili pribjegavate nekim bržim rješenjima?

Ljeti više jedemo po restoranima budući da često mijenjamo mjesta po obali, uspjeli smo nedavno ipak roštiljati, pekli smo ribu. Uvijek biramo kvalitetne sastojke gdje god bili. Friškoj ribi nismo mogli odoljeti. Kad smo kod kuće jako volimo kuhati, pogotovo u našoj novoj kuhinji koju smo s guštom uredili. Ponekad objavim i video ako mislim da je fora recept i to je sadržaj koji moji pratitelji baš vole.