ŠOKIRANA! IVANA PARADŽIKOVIĆ BIJESNA ZBOG SINA: ‘Nije upao ni u jednu od šest gimnazija jer je prošao s 4.8!’ Upisala ga je u privatnu školu

Autor: Dnevno

Novinarka Ivana Paradžiković na svom je Instagram profilu objavila fotografiju sa svojim sinom Hugom, koji je danas trebao krenuti u prvi razred srednje škole, no umjesto toga ostao je kod kuće, jer nije uspio upisati željenu državnu gimnaziju.

“Dovoljno dobar za Europsku filmsku akademiju, ali ne i za hrvatski obrazovni sustav!! Prvi dan srednje škole moj je sin proveo doma jer još uvijek nije imao školu! Zašto? Jer je prošao s 4.8 i nije upao ni u jednu od šest gimnazija u koje se prijavio!” započela je Paradžiković.

“Imao je nesreću da je išao u osnovnu školu gdje se petice nisu dijelile šakom i kapom, već je profesorima bilo važno da djecu nečemu nauče. 4.4 je tamo 4, a ne 5. I meni je to oduvijek bilo normalno i jedino ispravno i prihvatljivo… Samo što ja nisam bila svjesna da je svijet odavno postao nenormalan! Šest gimnazija u gradu Zagrebu upisale su samo djecu s 5.0. Zamisli, čovječe! Nekoliko razreda s 30-ak učenika i svi 5.0.”

“Ironično, suludo, nenormalno”

“I nikome to nije čudno ni sporno ni alarmantno. Obrazovni sustav je temelj društva. Jučer sam čitala sjajnu analizu uspjeha učenika po osnovnim školama u gradu Zagrebu. Na vrhu rang-liste su škole s najblažim kriterijima, one koje učenicima daju lažnu percepciju da su bolji nego što jesu… Na dnu liste su škole poput ove u koju je išao moj sin, koje djeci čine očito medvjeđu uslugu, jer one ih uče.”

“Ironično, suludo, nenormalno, kao što sam rekla. Upisao je na kraju sjajnu školu. Privatnu, jasno, jer u državnoj za mog sina nema mjesta. Nedavno je dobio priznanje od Europske filmske akademije kao suosnivač europskog filmskog kluba. Mjesecima je imao sastanke s ekipom iz cijele Europe, raspravljali su, promišljali, kritički analizirali… Time se bavio dok je zapravo trebao samo štrebati, tjerati se da bude 5.0, jer sve ostalo, sve drugo, svi ispod su, za hrvatski obrazovni sustav, luzeri”, zaključila je.