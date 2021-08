‘ŠOKIRALA SI ME OVIM STATUSOM!’ Pogledajte čime je Ecija Ivušić prenerazila svog novog dečka Gorana!

Autor: Š. P.

Iako su u vezi tek nekoliko mjeseci, Ecija Ivušić i Goran Belošević na društvenim se mrežama naveliko časte kompliementima, ne skrivajući pritom koliko su sretni i zaljubljeni.

Ecija je, naime, objavila seriju fotografija za koju je zaslužan upravo Goran, a pale su i lijepe prigodne riječi. “Kad moja ljubav uhvati svu ljubav u meni”, napisala je Ecija, a ubrzo se oglasio i Goran.

View this post on Instagram A post shared by Ecija 🤍 (@ecija_ivusic)

“Sad si i mene šokirala ovim statusom! Ljubavi sve znaš! To the moon and back”, napisao joj je iznenađeni Goran. “Nisam te šokirala, volim te!”, iskreno mu je odgovorila Ecija.

“Nisi lošeg fotografa našla” i “Baš te dobro fotkao” samo su neki od oduševljenih komentara. Čini se da je Ecija našla novog fotografa za svoje svakodnevne Instagram objave, a Goran – novi posao.









