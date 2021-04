Šokantno svjedočanstvo glumice Danijele Štajnfeld: ‘Poslije silovanja bila sam euforična’

Autor: Dnevno

Glumica Danijela Štajnfeld u srijedu je pred beogradskom publikom imala premijeru svog dokumentarnog filma “Zacijeli me” (“Hold me right”), iako sama nije bila prisutna na istoj.U njemu je glumica ispričala do sada nepoznate detalje samog seksualnog napada koji je doživjela od, kako tvrdi, kolege Branislava Lečića.

“Prošle noći se dogodilo nešto užasno. Još uvijek sam zbunjena i u šoku. Trebalo je da osjetim da ovo planira, govorio mi je od 2010. da me želi. Ja sam njemu govorila da ja njega ne želim. Govorila sam i da nisam zainteresirana, da imam dečka, da ne želim nikakvu vezu s njim, što i je bilo tako – započela je Danijela, a onda je ispričala i stravične trenutke samog napada.

Stjerao me uza zid, počeo maziti i pipati…zavukao je ruku u moje gaće

“Svo vrijeme govorila sam mu da stane, da se bojim, da ne želim to, toliko puta sam mu govorila “ne”. Stjerao me je uza zid, počeo maziti i pipati svuda po tijelu, zavukao je ruku u moje gaće. Nakon toga je svo vrijeme pokušavao omalovažiti šta se dogodilo i pravio se da je sve u redu. Kad smo se vraćali nazad, njegova žena je zvala svo vrijeme, a on je samo mene držao za ruku i govorio kako je sretan i zahvalan, smiješio mi se. Tražio je da mu pjevam, i jesam. U tom trenutku više nisam bila ljudsko biće. I dalje se sjećam trenutka kad sam izašla iz njegovog auta i spustila noge na zemlju. Mislila sam kako je čudesno da sam živa i da je sve gotovo”, posvjedočila je glumica.

Nekoliko dana nakon napada glumica je mislila da će biti dobro, pa je čak bila i euforična.

“Kao da me siluje iznova i iznova”

“Bila sam čak euforična i potpuno poricala šta mi se dogodilo. I onda mi je poslije nekog vremena samo odjednom došla pred oči slika tog zida i kako je sve izgledalo. Osjećala sam se kao da me siluje iznova i iznova. Flashbackovi od te noći su bili najstrašnije nešto što sam ikad doživjela. Nakon toga nisam mogla biti u autu, putovati, pričati sa strancima, ići na audicije, pokušati napraviti karijeru Americi.









Isplaniral samoubojstvo, pa ju policija uhitila

Glumica se teško nosila s traumom koju je tvrdi proživjela, te je isplanirala samoubojstvo u detalj, no njena cimerica je našla pismo i odmah pozvala policiju.

“Odlučila sam otići iz New Yorka u Los Angeles, gdje nisam nikoga poznavala. Bila sam razdvojena od obitelji i od prijatelja u New Yorku. Moja odluka je bila da će to biti posljednja godina u mom životu. Ali ne u onom očajničkom smislu, već da je to ono kako treba sve završiti. Ostavila sam oproštajno pismo u stanu, u kome sam napisala da me sahrane u Americi, a da moj pepeo pošalju roditeljima. Napisala sam i da mi oproste. Moja cimerica ga je našla i odmah pozvala policiju. Ja sam ih također odmah nazvala i pokušala slagati kako je to lažna uzbuna, misleći da ću se izvući. Ali oni nisu vjerovali. Došli su u stan, vidjeli pismo i uhitili me “, ispričala je glumica, te otkrila da je dugo planirala jaći način na koji će dokazati tko ju je silovao.

Najveći dio izlječenja – oprost

Na kraju filma, Danijela u razgovoru s drugim žrtvama govori da je pronašla snagu da oprosti kolegi.









“Najveći dio mog izlječenja je bio da dođem do tog mjesta da mu oprostim. Shvatila sam da nitko ne može da mi oduzme moć nad mojim bićem i mojim tijelom. Ni on, ni zlostavljanje, ni silovanje. Shvatila sam da ta priča više nema moć nada mnom i da sam je se oslobodila i zacijelila. Bilo je teško zamisliti da će ovaj moment doći, ali sam sretna što sam stigla do njega. Sretna sam da sam slobodna”, zaključila je Danijela uz osmijeh.

Branislav Lečić negira silovanje

Lečić je prethodno putem Twittera negirao sve optužbe koje mu se stavljaju na teret, te je poručio kako će svoju nevinost i dokazati. Uz to, doborovljno se podvrgnuo poligfraskom testiranju koje je prošao.