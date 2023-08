Šokantan odgovor na pitanje iz geografije: Ruska misica pokazala svoje znanje, spomenula Bosnu i Hercegovinu

Ako vas je netko ikada iznenadio nekim pitanjem, vjerojatno znate kakav je osjećaj kada vam mozak ‘zablokira’ na trenutak. I dok to u nekim slučajevima prouzroči skoro pa neprimjetne greške, ponekad iz toga izađe i pokoji ‘biser’.

Upravo to se dogodilo ovogodišnjoj Miss Moskve. Angelina Breženskaja postala je hit na društvenim mrežama kada je pokazala svoje ‘znanje’ geografije. Voditelj emisije u kojoj je gostovala postavio joj je dosta jednostavno pitanje, a njen odgovor mnoge je nasmijao.

“Miss Moscow 2023” Angelina Brezhenskaya shows off her knowledge of geography.





Note: During the pageant, Angelina stated that her goal is to be a role model for the younger generation. Brezhenskaya studied at the Faculty of Journalism of Moscow State University – in the… pic.twitter.com/lPG5UBH9sn

