Šok u popularnom dućanu sa cipelama: Žena javno progovorila

Autor: dnevno.hr

Objava Zagrepčanke koje se ovih dana našla u jednoj trgovini obućom u City Centru West proširila se društvenim mrežama, što ne čudi budući da je revna građanka čula razgovor na blagajni kojim se zgrozilo te potom odlučila o istome progovoriti. Čula je naime, kako žena koja je na blagajnu donijela tenisice marke Michael Kors po cijeni od 1500 kuna kaže blagajnici da joj kod plaćanja izda R1 račun, što ne bi bilo neobično da račun nije glasio na zaprešićki Centar za socijalnu skrb.

“Moja pretpostavka je da će to biti opravdano kao da je uručeno nekom siromašnom, ne mogu smisliti drugi način kako bi to provukla kroz sustav. Ja sam bila kupac u dućanu, nisam prodavačica i nisam joj vidjela lice osim dijagonalno i to vrlo kratko. Nije uopće važno kako se gospođa zove – važno je kako će pravdati taj račun u CZSS Zaprešić. Gospođa je osobno probala tenisice (znači za nju su osobno), po drugi put (čula sam kad je razgovarala s prodavačicom), (masne) plave kose do ispod ramena, punija, srednjih godina. Znači probala je, rekla da je došla drugi put i da joj baš pašu, iskoristila minus 10% na žutu srijedu i kupila tenisice na R1 Zaprešićkog Centra za socijalnu skrb”, poručila je žena na Facebooku te dodala da na ono što je vidjela ne može zatvoriti oči jer je netko ostao bos, i to ne jedna osoba nego osmero ljudi, jer si je ”ovo kupilo luksuzne tenisice na račun siromaha”.

“Naši djelatnici koji rade na terenu Kolektivnim su se ugovorom izborili za pravo da im poslodavac jednom godišnje osigura opremu, točnije radne cipele i torbu za spise, za što imaju pravo na račun institucije u kojoj rade potrošiti 500 kuna. Da bi to pravo ostvarili, poslodavcu moraju priložiti R1 račun kao dokaz kupnje, nakon čega će im biti refundiran propisani iznos. Ako to žele, mogu kupiti i skuplju opremu, no poslodavac im vraća onoliko koliko je propisano”, odgovorili su iz Centra za socijalnu skrb u Zaprešiću na upit Jutarnjeg lista.