Šok reakcija na Severinin performans: ‘Znate li što je najstrašnije u cijeloj priči?’

Autor: Z.S.

Hrvatska pjevačica Severina nastupila je prije prošlog mjeseca u dvorištu Biljarde na Cetinju povodom 210 godina rođenja crnogorskog pjesnika Petra Petrovića Njegoša.

Riječ je o događaju na kojem je Slobodan Marunović recitirao stihove iz Njegoševe “Noć skuplja vijeka”, a Severina je izvodila plesnu točku. Pjevačica se pohvalila svojim nastupom na Instagramu, ali nekim srpskim medijima ovaj Sevkin performans baš i nije “sjeo” i dosta su je ružno napali.

Portal Republika.rs tako je primjerice objavio članak u kojem je osudio Severinin nastup. “SKANDALOZNO SKRNAVLJENJE NJEGOŠA! Sramota kakva se ne pamti, Severina se UVIJALA u manastiru na Cetinju”, stajalo je tada u naslovu teksta Republike.





Reakcije na Severinin nastup se ne smiruju

A reakcije se ne smiruju i dalje. Kako Kurir piše, nakon što se oglasilo nekoliko javnih osoba iz svijeta kulture, povjesničari i političari, sada su se oglasili monasi cetinjskog manastira.

Naime, ekipa Kurira koja patrolira primorjem imala je priliku porazgovarati s jednim, koji je u neformalnom razgovoru otkrio da su svećenstvo i monaštvo Mitropolije crnogorsko-primorske zgroženi ovim performansom sa Severinom u glavnoj ulozi i da za njih on predstavlja čin svetogrđa i bogohuljenje!

View this post on Instagram A post shared by Severina (@severina)









Zgroženi performansom

“Mitropolit Joanikije i svi mi iz cetinjske obitelji zgroženi smo ovim nazoviumjetničkim performansom. On je sve samo nije to. To vlasti nisu smjele nikako dopustiti. Je li naš Njegoš zaslužio da mu se tako odužimo 210 godina od njegovog rođenja? Kukala nam majka! To nije umjetnost, to je bogohuljenje i svetogrđe! Zanju li ti ljudi i ta Severina nesretnica da je Biljarda izgrađena 1874. godine kao dio našeg manastira? To skrnavljenje svetinje ne priliči Cetinju. To je hula na ličnost i Njegoša i svih onih podvižnika koji su živjeli u cetinjskom manastiru vjekovima”, poručio je Kurirov š sugovornik, pa dodao da je ono što je najstrašnije u cijeloj priči upotreba voštane svijeće koju Seve ritualno gasi i što je, po njemu, par ekselans “čin prinošenja slave đavolu, tj. nečastivome”.









“To gašenje svijeće voštanice usred noći, kada se monasi odmaraju i vrše svoja molitvena pravila, najstrašnije je! To nas je duboko uplašilo i uznemirilo jer takvi rituali i obredi nemaju veze s kršćanstvom. Severinin postupak je par ekselans čin prinošenja slave đavolu – nečastivome. Ona slavi demona, posebno kada se radi bez blagoslova, što je ovdje bio slučaj. Bratski joj savjetujem da se duboko pokaje zbog ovoga što je uradila. Da padne ničice pred noge Bogu na molitvi kao što se valjala po Biljardi. Samo tako će joj se Gospod smilovati zbog ove sramote”, poručio je neimenovani monah.