ŠOK NAKON PAMELINA VJENČANJA! Živjela s njim i odgajala mu djecu pet godina, a za njihov brak saznala na internetu!

Autor: Dnevno.hr

Svijetom je odjeknula vijest o udaji Pamele Anderson, koja je stupila u peti brak sa Danom Hayhurstom. Vjenčanje je bilo tradicionalno, a Pamela je odjenula vintage vjenčanicu s dugim velom. U rukama je nosila buket ružičastog cvijeća. Njezin dragi je za ovu prigodu odjenuo crne hlače i bijelu košulju. Par se upoznao početkom lockdowna prošle godine, a od tada ne puštaju jedno drugog iz vida i stalno su zajedno.

“Ova jedna godina bila je kao pseća, kao da smo sedam godina zajedno”, kazala je presretna glumica. Glumica je otkrila kao se vjenčanje održalo na Badnjak, te da su njihove obitelji bile prisutne. Hayhurst nije imao kuma, a Pamela nije imala djeveruše.

No , ne dijele svi sreću “novopečenog” bračnog para. O cijeloj situaciji neočekivano se oglasila njegova Carey, 42-godišnjakinja koja tvrdi kako je posljednjih pet godina bila u vezi s Danom, a kako je o njegovoj ženidbi s Pamelom saznala tek iz medija, prenose strani mediji.

Naime, Carey (42) tvrdi da je posljednjih pet godina bila u vezi s Danom, te živjela s njim i odgajala njegovu djecu. Afera ju je potpuno slomila, a o braku nije ništa znala dok nije pročitala vijest na internetu.

“Morala sam nešto reći jer želim da ljudi znaju da je moja veza, u kojoj su bila uključena i djeca, završila jer su se Pamela i Dan počeli tajno viđati dok smo mi još bili zajedno”, kazala je Carey i dodala da je tužno što ljudi slave njihov brak koji je započeo lažima, negiranjem i uništavanjem života.









Dodala je da to nije romansa koja je počela preko noći, te da je on s Pamelom radio više od šest mjeseci prije no što su započeli vezu.

“On nije bio tjelohranitelj, pomagao joj je s poslovima oko kuće”, rekla je.

Naglasila je da nije teško samo njoj već i djeci i drugim ljudima koje su Pamela i Dan povrijedili.









“Dan je zbog ovoga uništio poslovn odnose i prijateljstva”, zaključila je.