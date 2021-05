ŠOK NA ESTRADI! Prekinuli Grašo i Danijela: ‘Ima puno neostvarenih želja, da se lako naljutiti’

Iako su više od dva desetljeća uspješno skrivali svoju intimu od javnosti, Story.hr eksluzivno doznaje da je jedan od najdugovječnijih parova na domaćoj estradi završio svoju 24 godine dugu vezu.

Prekinuli su 49-godišnja pjevačica Danijela Martinović i 45-godišnji glazbenik Petar Grašo, a doznaje se i kako već neko vrijeme ne žive zajedno.

Krajem 2020. godine par je još uvijek bio zajedno, kad su u listopadu sudjelovali u ljubavnom poligrafu u RTL-ovoj emisiji Exkluziv.

O manama i vrlinama

Tad je Grašo dokazao kako zna Danijelinu najdražu boju, film, ime najbolje prijateljice, životni smisao, ali i što najaviše voli kod svoga posla. ‘Problem’ je nastao kad su krenula pitanja o njihovom odnosu. Petar nažalost nije pogodio što to njegova Danijela najviše i najmanje voli kod njega. ‘Duhovit je’, rekla je pjevačica, dok je on mislio da je riječ o lakoći postojanja. Iako je Petar mislio da Danijela dosta toga kod njega ne voli, ona je izdvojila kašnjenje. S druge strane, on njezinom najvećom manom smatra činjenicu da se lako naljuti.









“Danijela ima puno neostvarenih želja”

Kada je došlo pitanje koja je Danijelina neostvarena želja, našalio se i rekao: ‘Ima stvarno puno neostvarenih želja, ali možda da bude šest, sedam centimetara viša’.

Bio je to jedan od rijetkih trenutaka kad ih je javnost mogla mrvicu bolje upoznati kao par.

Danijela Martinović i Petar Grašo još se nisu oglasili o navodima o prekidu ljubavne veze.