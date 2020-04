Facebook/Od grunta do stola

ŠOK NA DRUŠTVENOJ MREŽI: Pohvalio se fritulama s otrovnom biljkom! Evo kako je sve završilo

Autor: Dnevno

Neki dan u Facebook grupi ‘Od grunta do stola‘, jedan je gospodin podijelio objavu, koja je zaokupila pažnju brojnih članova grupe, ali i korisnika ove društvene mreže.

Naime, sam gospodin napisao je kako obično u ovo vrijeme radi fritule s bazgom, no spriječen otići do stabla bazge, a zbog trenutne situacije s koronavirusom, to nije mogao, stoga je svoje fritule ovaj put obogatio cvjetovima glicinije.

Iako uistinu lijepo izgleda, mnogi su se zabrinuti javili s pitanjem kako je uspio otrovnu biljku iskoristiti za slasticu, te su se jako uplašili za njegovo zdravlje.

Glicinija( Wisteria) u narodu poznata kao ‘Plava kiša‘ predivna je biljka penjačica, koju mnogi vole imati kao ukras u dvorištu. Nas je zanimalo je li uistinu otrovna ili jestiva, posebno što se tiče samog cvijeta, koje je jeo gospodin s početka priče.

Doznali smo kako sve vrste glicinije imaju otrovne sjemenke i mahune, te je dovoljno pojesti svega 5-10 kako bi izazvali prilično snažnu glavobolju, povraćanje, vrtoglavicu, srčanu aritmiju.

Sjemenke kad se prokuhaju, vrste W. sinensis su jestive.

Kora je također otrovna, dok su mladi listovi i cvjetovi jestivi, uz važnu napomenu, kako je najbolje sve prokuhati.

Postoji i tradicionalna lokalna delikatesa od cvjetova biljki ovog roda, šećera i brašna zvana ”teng lo”.

U Japanu pak tradicionalna medicina koristi drvna odebljanja stabljike W. brachybotrys u liječenju karcinoma želudca, dojki i stomaka, također reumatoidnog artritisa. Tvari iz pojedinih vrsta ovog roda pokazuju izrazitu antikancerogenu i virucidnu aktivnost ili općenito antimikrobnu. (triterpenski saponini: visterija saponini B1, B2, C, D i G te dehidrosojasaponin, potom izoflavoni i lektini slove kao glavne djelatne tvari)

Izvanredna ukrasna biljka vrlo dojmljivih cvatova i habitusa, tako se pokazala djelomično jestivom, a i gospodin koji je uživao u ovim jako lijepim i očito ukusnim fritulama, kasnije se pohvalio kako mu naravno nije bilo ništa, jer mu zasigurno nije niti prvi put da ih je radio, te je očito jako dobro znao kako pripremiti cvjetove glicinije, dok su se javili još neki članovi grupe, koji su napisali kako su kao djeca uživali u sirovim cvjetovima, koje bi kao djeca brali i jeli, što se ipak ne preporuča, ali je zasigurno još jedan dokaz kako biljka ipak nije toliko opasna kao što smo do sada većinom smatrali, te ju koristili kao ukrasnu biljku.

Tako se još jednom ova grupa, u kojoj su ostali članovi, poznavatelji ove biljke, ubrzo objasnili kako je gospodin ipak napravio jestivu delikatesu, grupa u kojoj ćete pronaći zaista korisne i točne savjete.