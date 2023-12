Šogorica želi bratovo dijete, Hrvatice šokirane: ‘Ovo je prestrašno’

Facebook grupe mogu biti vrlo korisne i zabavne, no ponekad znaju biti poprilično šokantne zbog pojedinih članova. Ovih dana se u Facebook grupi “Mamine tajne anonimne i javne” raspravljalo o korištenju mobitela od strane djece u školi i brojnim drugim temama iz kojih su žene mogle izvući neke korisne savjete, no nitko članice nije mogao pripremiti na objavu koja je uslijedila.

Naime, članica grupe se obratila za savjet u vezi situacije u kojoj se zapravo nalazi njen brat. Žena je poprilično detaljno ( i za mnoge članice šokantno) iznijela situaciju. Opisala je zapravo kako se obitelj raduje bratovom djetetu koje, eto, još ne dolazi. Iako je zatražila pomoć, jasno je iz opisa da na neki način i osuđuje svoju šogoricu.

“Brat mi je sve ispričao od a do ž”

Kako je opisala, vrat se oženio u rujnu, a baka ga je pitala neki dan hoće li ikad postati otac. U tom trenutku obitelj je saznala da nešto ne štima, odnosno da se novopečeni bračni par trudi dobiti dijete. Potom je žena otkrila što joj je brat priznao.

“Brat mi je sve ispričao od a do ž. Kako jako želi dijete, da snaha želi isto, ali tu je problem što mu boli odnos. Znači nisu imali odnos od svadbe. Išla je ginekologu gdje kaže da je sve uredu. Išao je i on doktoru gdje im je savjetovao da idu kod drugog doktora to jest kod privatnika. Da se istraži što je.

“I ja sam ženskom preuska sam, ali kad mi dođeš…”

Ona sve danas sutra. Ostala je u međuvremenu snaha bez posla pa je drugi našla. Kao sad se ona priprema za odnos s njim. Meni je sve malo čudno. I ja sam žensko imam problema s jajnicima, preuska sam, ali kad mi dođeš da imam odnos ne pripremam se kao da idem ne znaš gdje.

Željela sam vas pitati ima li još tko ima iskustva s ovakvim slučajem. Ima li što da joj se pomogne?” upitala je žena, no zasigurno nije očekivala kakve će sve odgovore dobiti.

“Nadamo se da buraz i šogi nemaju Facebook….da se okačila slika bracine alatke možda bi i našle rješenje…ovak”, “Ja mislim da stvarno gurate nos gdje ne treba, neka je on vaš brat sve to stoji, imam i ja brata i sestru, svatko od nas ima svoje živote ali nikada nismo jedni drugima ulazili u intimu, to je njihova privatna stvar, samo njih dvoje, tako kao vi iz daleka samo loše mogu doprinijeti njihovom braku, možda smatrate da ne mislite ništa loše, niti to ne želite sigurno, ali nemojte to raditi pa makar bilo iz najbolje namjere”, “Nadam se da će snaha pobjeći što dalje od vas luđaka”, “Ovo je prestrašno”, samo su neki od komentara.









Mnoge članice je šokirala objava toliko da su ju zatražile da istu obriše, iako ju je objavila anonimno, dok je nekoliko članica stalo u obranu žene, posebno one koje imaju sličan odnos sa svojom braćom i sestrama, no velika većina zaključila je kako se sestra ne bi u tolikoj mjeri smjela miješati u bratovu intimu, kao ni ostatak obitelji.