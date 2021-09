SNIMKA KOJA ODUZIMA DAH: Beba je počela padati s visine od šest metara, a onda se pojavila Svetlana (64)…

Autor: T.Š.

Svetlana Saranova (64) hodala je prema ulicom prema svojoj kući, kad je ugledala dijete na drugom katu obližnje zgrade. Bez razmišljanja ispustila je iz ruku vrećice s namirnicama koje je kupila u supermarketu i potrčala prema balkonu.

U zadnji tren uspjela je spasiti maleno dijete, a nadzorne kamere snimile su ovaj herojski čin, zbog čega se snima, koju je objavio The Sun, ubrzo počela širiti društvenim mrežama.

Hero woman rushes to save child falling from a second-floor window 👏 pic.twitter.com/MvSaKty3GP — The Sun (@TheSun) September 17, 2021

Dailymail prenosi da se nesreća dogodila u ruskom gradu Nokokuznetsku, a spašeno dijete je dječačić koji je pao s visine od oko šest metara. Nesreća se dogodila u obiteljskom domu, kad je majka malenog Egora Teryokhina otišla po bočicu za jedno od djece.

Svetlana je dijete vidjela na prozoru i u tom trenu nije nimalo dvojila što treba učiniti. Adrenalinski šok je uslijedio tek kad je spasila dijete. Otac je baki ponudio novac koji je ona odbila, jer ju to kaže vrijeđa, no on je novac svejedno ugurao u njenu torbu. Kaže, novac i dalje stoji kod nje doma, jer joj ne treba, no uskoro ju ček odlikovanje za ovaj plemenit čin.