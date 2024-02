Snimila muža pa se pohvalila: ‘Hercegovac nakon 16 godina ‘dresure’ ‘

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Društvenim mrežama dijeli se kratka snimka koja prikazuje ženu kako uživa u glazbi dok istovremeno zadovoljno pokazuje na muškarca iza nje koji posprema usisivač. “Ljudi, ništa nije nemoguće. Hercegovac je usisao kuću nakon 16. godina ‘dresure'”, stoji u opisu objave podijeljene na Facebooku.

Upravo je opis bio dovoljan da se pokrene urnebesna rasprava na društvenim mrežama o Hercegovcima, ali i općenito muškarcima i kućanskim poslovima, iako je moguće da nije riječ o stvarnoj situaciji, već šaljivom skeču. “Nije to čisti Hercegovac”, “Ne laži, odnio ti usisivač do sobe i to mu je teško”, komentirali su kroz šalu jedni, a druge je posebno nasmijao pogled muškarca sa snimke. “U pogledu sam pročitao jedno 100 psovki”, “Pogled sve govori” , komentiraju drugi korisnici društvenih mreža.

Ipak, dosta je žena koje su se pohvalile kako su i same ‘dresirale’ svoje supruge, odnosno da i one u svom kućanstvu dijele poslove sa partnerima Hercegovcima, čime su pokušale razbiti jedan od stereotipa. “Moj, samo mu nije trebalo 16 godina, on je Splićanin, a ja Hercegovka”, pohvalila se jedna žena, dok je jedan muškarac poručio: “Ripčina za palog brata”.

Kućanski poslovi

Inače, krajem 2016. i početkom 2017. godine provedeno je zanimljivo istraživanje metodom ankete na reprezentativnom uzorku zaposlenih žena koje žive sa svojim intimnim partnerima. Uzorak je činilo 600 zaposlenih žena u dobi od 22 do 64 godine, različitog stupnja obrazovanja, iz svih regija Republike Hrvatske.









Iako su se vremenom stvari promijenile na bolje, i dalje većina kućanskih poslova pada na teret žena. Najveća razlika u uloženom vremenu između muškaraca i žena upravo je u obavljanju rutinskih kućanskih poslova poput glačanja, kuhanja, pospremanja i sl.









Prema istraživanju provedenom prije nekoliko godina, zaposlene žene su na ove aktivnosti trošile trostruko više vremena (oko 15 sati tjedno) nego njihovi partneri. Posebna vrsta rada, tzv. “mentalni rad”, odnosno briga o tome da svi potrebni poslovi budu obavljeni na vrijeme i na odgovarajući način također je većinom bio ženski posao. To se posebice odnosi na rutinske kućanske poslove i brigu o djeci u što žene i danas ulažu mnogo više vremena te kognitivnog i emocionalnog napora od muškaraca.