Smrt zatekla hrvatsku kulturnu scenu: Kolege se opraštaju na Staru godinu

Autor: Dnevno.hr/T,Š.

Ugledni hrvatski nakladnik Dimitrije Savić, koji je pokrenuo nakladničku kuću “Demetra” gdje je objavljeno više stotina filozofskih knjiga, preminuo je u subotu, 30. prosinca. Novinar, arabist i diplomat Daniel Bučan naglasio je da je Savićev odlazak veliki gubitak za hrvatsku kulturu.

“Ustrajući u smislu životnoga uvjerenja da je “za sve nas – i danas i u budućnosti – presudna skrb za intelektualno i duhovno zdravlje” Savić je, unatoč knjizi nesklonu vremenu, do svoga odlaska objavljivao iznimno vrijedne i za zapadnu kulturu u cjelini kapitalne knjige”, napisao je Bučan.

Savićeva nakladnička kuća ”Demetra“ objavila je više stotina filozofskih knjiga, koje obuhvaćaju praktično cijelu povijest filozofije i sva najveća imena klasične grčke i suvremene filozofije.

Zahvaljujući Dimitriju Saviću, hrvatska kultura raspolaže hrvatskim prijevodima gotovo svih djela od kapitalne važnosti za povijest filozofije. Bučan je podsjetio da je jedan od hrvatskih ministara kulture rekao da je ”Savićeva naklada izlog u kojem hrvatska kultura izlaže proizvode kojima se možemo dičiti”.

U nakladi ”Demetre“ naći će se sva velika i značajna imena filozofije, od njezinih početaka do današnjih dana, od Platona i Aristotela, Seneke i Cicerona, Boetija i Augustina, Averroësa i Majmonida, Tome Akvinskoga i Dunsa Scota, Descartesa i Spinoze, Hegela i Schellinga do Nietzschea i Heideggera… A ”Demetra“ je bila i blagonaklono ‘utočište’ za suvremene hrvatske filozofe, jer je Dimitriju Saviću bilo do toga da pomogne uzgoju filozofske misli u hrvatskome jeziku, dodao je.

“Nepovratni odlazak Dimitrija Savića uistinu je gubitak za hrvatsku kulturu, ali ono što je on ostavio za sobom za tu je kulturu neprocjenjivi dobitak, važan – slobodno se može reći: kapitalan – doprinos pologu što će ga ta kultura namrijeti onima koji dolaze”, istaknuo je Danijel Bučan.