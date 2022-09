SMRT VOLJENE BAKE UJEDINILA HARRYJA I WILLIAMA: Svi zajedno prošetali dvorcem, susret je inicirao stariji brat?

Princ i princeza od Walesa ponovno su viđeni u javnosti s princem Harryjem i njegovom suprugom Meghan Markle. Viđeni su zajedno jedno uz drugo u dvorcu Windsor gdje su zajedno sudjelovali u aktivnostima održanim u spomen na kraljicu Elizabetu

Dvojica braće i njihove supruge zajedno su gledali cvijeće i poruke koje su ljudi ostavili u znak sjećanja na njezino veličanstvo kraljicu Elizabetu.

Neimenovani izvor blizak kraljevskoj obitelji kaže da je do susreta došlo na inicijativu princa Williama koji je pozvao brata i šogoricu da mu se pridruže s Kate u šetnji, s obzirom da su oba para trenutno u dvorcu Windsor .

Njihovo pojavljivanje u Windsoru također je prvi put da su William i Kate viđeni zajedno otkako im je novi kralj Charles jučer dodijelio titule princa i princeze od Walesa

Ovo je također prvi put da su dva para viđena zajedno u javnosti od službe za Dan Commonwealtha početkom 2020.

In death, the Queen might just have been able to bring William and Harry together pic.twitter.com/ylebPlfnVR

— Chris Ship (@chrisshipitv) September 10, 2022