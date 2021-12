SMRT I TUGA NA SAMOM POČETKU SEZONE! Evo tko je umro u prvoj epizodi novog Sek*a i grada

Autor: Dnevno

Dugo iščekivana povratnička sezona kultne serije Seks i grad, odnosno And Just Like That, počela se emitirati na HBO Maxu, a već je prva epizoda započela dramatično. Nakon što su se fanovi pitali što će biti s likom fatalne Samanthe Jones, uslijedio je pravi šok jer već na samom početku umire jedan lik, točnije Faca!

Ljubav života Carrie Bradshaw na kraju prve epizode umire od srčanog udara nakon vježbanja na kućnom biciklu. Dok se Carrie vraćala u njihov zajednički dom, Faca se srušio u kupaonici. Potom ga pronalazi, doziva i jeca, no bezuspješno…

U drugoj epizodi bit će prikazan Facin sprovod i Carrie Bradshaw kao udovica.

Podsjetimo, iako su inicijalno kružile glasine da će u seriji preminuti Samantha Jones, scenaristi su poštedjeli njezin lik. Ona se, pisalo se potom, preselila u London.

.Ono što je posebno zanimljivo jest i to da će, doznaje Daily Mail, likovi Samanthe i Carrie biti posvađani, a na kraju sezone će Carrie pružiti ruku pomirenja prema Samanthi i moliti je da se vrati u New York.