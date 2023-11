Smilja iza sebe ima dva braka i dosta staža u Ljubav je na selu, gledatelji: ‘Ona ima računicu’

Autor: I.D.

Kandidatkinja Smilja Livančić koju trenutačno gledamo u 15. sezoni showa ‘Ljubav je na selu‘ kod farmera Branka Jurkovića, ima zanimljivu životnu priču. Naime, kako je Smilja otkrila za medije, ima dva braka iza sebe, a tek kada se razvela od jednog supruga, mogla je pronaći posao.

“Ja sam se u prethodnu sezonu showa prijavila kod Zvonka. Branko je sve to gledao. Svidjela sam mu se, pa me pozvao u ovu sezonu. Dobro, neka je i to prošlo”, rekla je Smilja za RTL.hr. Iza nje su dva braka. Iz prvog ima troje djece, dvije kćeri i sina, a iz drugog sina.





U ovoj sezoni zavodila je Branka

“Dok sam bila u prvom braku, nisam puno radila jer mi muž nije dozvolio. Kad sam se razvela, onda sam tek počela skupljati staž”, priznala je Smilja. “Ima nas sedmero braće i sestara, pet sestara i dva brata”, otkrila je Smilja da je odrasla u velikoj obitelji.

Naime, Smilja se u Ljubav je na selu pojavila prošle sezone kada je zavodila farmera Zvonka, no on ipak nije bio zainteresiran iako ju je pozvao na romantično putovanje. Zvonko i Smilja zajedno su se dobro zabavljali i stalno smijali poput tinejdžera, no ‘preskakali’ su ozbiljne razgovore o budućnosti. ”Ljubakanje i želje za ljubakanjem nisu se pojavile kod mene… Za to treba malo manje kamera, malo više intime”, govorio je tada Zvonko.

Između njih se dogodio i trenutak koji je rastužio mnoge gledatelje. “Ako ti je stalo, mrvicu mi pokaži da ti je stalo. Često imam osjećaj da me ignoriraš. Stvarno imam taj osjećaj”, rekla je Smilja Zvonku u suzama, na što je on reagirao jako hladno. Rekao je kako su u različitoj komunikaciji.

Gledatelji komentirali Smilju i Branka

Naime, ove godine Smilja je odlučila zavesti Branka i u tome je uspjela, no čini se da joj on nije “sjeo” kao što je to bio Zvonko. Njihovu lošu kemiju primijetili su i gledatelji showa.

“Bolje ništa ne komentirati, svaki komentar je suvišan. Ne samo za njih već za sve kandidate.”, “Od njihove ljubavi nema ništa”, “Ma Smiljo bježi od tog manipulatora nije on za tebe”, “Ona ima računicu, ali vidi se da ga neće upecati”, “Ne daj se Smiljo, budi prava ženska”, “Dva braka, Smiljo smiri hormone”, pisali su joj gledatelji.









“Smiljo, mani se ćorava posla”, “Uživaj u svom raju, Smiljo što će ti muško u životu”, “Smiljo, pametna si žena, ovo ti ne treba”, “Taj Branko ništa ne kuži, valjda se zaljubio”, “Smilja njega iskorištava, stvarno je lik ćorav”, komentiralo se.