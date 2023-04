‘SMATRAMO DA JE PRODANOVIĆ UVRIJEDIO DJECU’ Radio iz Imotskog zabranio Let 3 u svom eteru: ‘Uvrijedio je sve Hajdukove navijače’

Autor: Dnevno.hr/ F.Š.

Nakon što je Prlja iz Leta 3 objavio fotografiju fritula uz poruku “Neka se momci naviknu”, razbjesnio je neke hajdukovace koji ga prate na Twitteru. Naime, neki od njih su zaključili da Prlja provocira klub nakon što su Hajdukovi juniori izgubili u finalu Lige prvaka za mlade. Iako Prlja nije spomenuo Hajduk ni Ligu prvaka, brojni obožavatelji splitskog kluba fotografiju su shvatili kao opasku dečkima iz Hajduka. Na Twitteru je potom uslijedila svađa Prlje i ekipe iz Splita.

Osim hajdukovaca, Prlja je naljutio i radio NU iz Imotskog koji je odlučio kako više neće u svom eteru puštati pjesme Leta 3. Odluku su objavili na svojim internet stranicama, a pojasnili su i razloge.

”Posljednjih dana svjedoci smo kako se Hrvatska ponovno ujedinila zbog povijesnog uspjeha Hajdukovih juniora. Hajdukova djeca su redom pobjeđivala europske velikane i pokazala hajdučko i hrvatsko srce i dišpet, mnogima su stavili osmijeh na lice i izmamili emocije. Cijela Hrvatska je podržala Hajdukove juniore dok je tisuće Hajdukovih navijača pohrlilo u Ženevu podržati Hajdukovu djecu. Hajduk je nažalost izgubio, ali je rezultat koji su juniori Hajduka ostvarili svakako na ponos Splitu, Dalmaciji i cijeloj Hrvatskoj.





Sinoć je na svom Twitter profilu Zoran Prodanović, jedan od članova grupe Let 3 objavio sliku na kojoj je pisalo “Neka se momci naviknu”, i tako uvrijedio sve Hajdukove navijače i sve Hrvate koji su posljednjih par dana podržali Hajdukovu djecu. Isti taj čovjek sa svojom grupom predstavlja Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu! Iako je napisao da je to njegov osobni stav, isto kao što jedan igrač Hajduka predstavlja cijeli Hajdukov kolektiv tako i navedeni gospodin Prodanović predstavlja grupu Let 3.

Smatramo da je Prodanović uvrijedio djecu kojima je u ovom trenutku podrška najbitnija, jer su hrvatski nogomet predstavili na najbolji mogući način te smo odlučili da se od danas grupa Let 3 neće emitirati na Radio NU. Svu sreću želimo grupi Let 3 koja predstavlja ujedinjenu Hrvatsku, a ne grupi koja se veseli neuspjehu hrvatske djece!” poručili su s radija NU.