Službenici MUP-a nije sjela šala Mate Jankovića: ‘Ja sam se ispričao, ali…’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Poznati hrvatski chef Mate Janković nerijetko na društvenoj mreži iznosi svoje mišljenje, koje baš i nije svima po volji. Iako je najnovijom objavom poručio kako neće mijenjati svoje stavove i mišljenje kako bi udovoljio ili se složio s drugima koji imaju suprotne poglede na određene stvari.

Ipak, priznao je kako to ne znači da neće priznati ukoliko pogriješi i pretjera u svojim komentarima, pa čak i šali. Upravo to mu se dogodilo s jednom službenicom MUP-a kojoj se njegova šala nije svidjela, a Mate je otkrio neke detalje. No, ono što je u objavi najviše privuklo pažnju je poruka koju je poslao određenoj skupini ljudi kroz koju je poručio da mu je glazba Đorđa Balaševića dosadna.

Neki put moji pokušaji humora ljudima zvuče neumjesno i osobno ih pogađaju. Tako je moja šala pogodila jednu službenicu…

Objavljuje Mate Janković u Srijeda, 30. kolovoza 2023.

“Neki put moji pokušaji humora ljudima zvuče neumjesno i osobno ih pogađaju. Tako je moja šala pogodila jednu službenicu MUP-a. Ja sam se ispričao njoj osobno i koristim priliku da se ispričam svim djelatnicima koje je to pogodilo.

Nemam problem sa isprikom niti činjenicom da nisam u pravu. Vi s balerinkama, mokasinkama, dvojnim profilima i ljudima koji ne prihvaćaju da mi je glazba Balaševića dosadna – nema šanse”, poručio je Janković i prikupio nekoliko stotina ‘lajkova’.

Inače, ovo nije prvi put da je Janković pisao o Balaševiću. I ranije je napisao kako njegovu glazbu smatra dosadnom. Prije četiri godine time je na sebe navukao popriličan bijes fanova Đorđa Balaševića uputivši kritiku na njegov koncert u Areni.

“Nije ni Balašević za svakoga. Kao što nije za svakoga ni pokušaj uzdizanja svoje ‘simpatične’ strane ovakvim postovima. Drži se kuhanja Mate..u tom si najbolji. I pusti Đoleta neka on radi ono šta najbolje zna. Ovo je nažalost bija ogromni minus”, “Ok i?? Odi na nekog drugog, slušaj nešto drugo….čemu pisanje litanija po fejsu …volim ovo , ne volim ovo….ko da imaš 15, sorry”, “Jedno je imati mišljenje, a jedno je konstantno pljuvati po nekome….”, “Meni su draži tvoji recepti i savjeti oko kuhanja, preporuke dobrih restorana. Čemu svaki dan neki status o nečemu da se ljudi raspravljaju. Jel ti netko hakirao profil? Nisi bio takav. Znaš da ga dosta ljudi voli i sluša ,pa mi ovo malo djeluje kao provokacija? Ili se varam.Stvarno te obožavam kao kuhara i oni tvoji recepti na ‘zajebantski’ način su mi fenomenalni. Ovo je bezveze”, glasile su neke od reakcija na njegovu objavu, a nakon toga Janković se ponovno oglasio.

Ponovio je da “Balaševića poštuje, ali i dalje smatra dosadnim” te njegovim obožavateljima poručio: “Sekto ljubitelja Balaševića, žao mi je što sam rekao svoje mišljenje, neću više, mišljenja koja se nekome ne sviđaju, jednostavno trebaju ostati nerečena”, napisao je Janković.