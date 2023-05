‘SLUŠAM ČAK I CAJKE’ Stipe Mesić otkrio Nevenu Ciganoviću tko mu sređuje obrve: ‘Ne vjerujem da ću ikada biti potpuno zadovoljan sobom’

Iako s politikom i nema baš puno dodirnih točaka, Neven je priznao kako je kako je ipak uspio saznati neke manje poznate detalje iz Mesićevog privatnog života.





No, prije uzbudljivog intervjua sa bivšim političarem, Neven je s lovkinjom Moranom Zibar nakratko prokomentirao temu koja je ovaj tjedan glavna vijest šoubiznisa – Eurosong! Naime, Morani je pripala čast da bude prva komentatorica u emisiji, a Neven je otkrio kako je bilo surađivati s njom.

”Kad smo se dogovorili s Moranom da nam dođe na mjesto prvog komentatora, baš sam bio uzbuđen jer volim komentirati s ljudima koji imaju širok spektar znanja iz različitih područja. Moranu simpatiziram još iz kvizova u kojima sudjeluje i nisam se bojao da će biti osoba pred kojom ću se osjećati manje pametan, što je logično, jer ipak je ona došla na moj teren. Ona je pak pokazala sav svoj šarm i duhovitost, tako da smo se zajedno smijali u studiju”, rekao je Neven za Večernji list.

Na pitanje čemu sve te skupe estetske operacije, Neven je odgovorio:

”Estetske korekcije su nešto što me je obilježilo. Zbog toga što sam o njima otvoreno govorio, mnogi su me i zamijetili. Teško je danas reći jesu li mi te promjene bile zaista potrebne, ali s obzirom na to da sam s njima počeo vrlo rano, sumnjam da netko može predvidjeti kako bih sada izgledao da im se nisam podvrgnuo. Pomogle su mi da se bolje osjećam u svojoj koži, iako ne vjerujem da ću ikada biti potpuno zadovoljan sobom.

Za naše je standarde skupo to što sam na sebi korigirao, ali to sve ovisi o tome kakvi su vaši drugi apetiti. Primjerice, ja nikada nisam čeznuo za nekim materijalnim stvarima, više sam težio ispuniti neko svoje unutarnje zadovoljstvo. Kad se osjećate dobro iznutra, takvu energiju projicirate i prema van, čak toliko da ste u nekim trenucima zadovoljni svojim odrazom u ogledalu", izjavio je Neven.









Najpoznatiji hrvatski stilist također je otkrio kako se i dalje ne može naviknuti na to da je javna osoba te kako najviše voli provoditi slobodno vrijeme.

”Najviše volim provoditi vrijeme na društvenim mrežama, gledati televiziju, otići u gym ili sjesti s prijateljima u neki kafić šoping-centra i uz kavu promatrati i komentirati ljude. Volim otići i na neki beauty tretman, kako bih se još bolje osjećao. Televiziju obožavam, opušta me dobri reality programi, talent showowi, zanimljive serije, biografski dokumentarci i horori. Od glazbe slušam svašta, od elektropopa i housea do domaće glazbe. Čak i cajke, koje mnogi preziru, ali meni one šalju neku dobru vibraciju te ih je zanimljivo gledati zbog raznih outfita. Što da kažem, profesionalna deformacija”, dodao je Neven.

