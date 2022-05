SLUČAJNO OTKRIVENI NA INSTAGRAMU? ‘Gospodin Savršeni’ se vratio kandidatkinji iz showa, ljubavi su dali novu šansu

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Iako je treća sezona RTL-ova showa “Gospodin Savršeni” završila, ljubavna sapunica, po svemu sudeći, i dalje traje. Naime, Toni Šćulac i njegova odabranica Stankica Stojanović opet su zajedno!

No, odvrtimo priču načas – Toni je, podsjećamo, među silnim ljepoticama koje su mu se bacale u naručje odabrao Stankicu. U posljednjoj su epizodi jedno drugome izjavili ljubav te najavili da su spremni za zajedničku ljubavnu avanturu. “Ti si savršena žena u koju sam se ja zaljubio preko ušiju i bez koje ja više jednostavno ne mogu zamisliti život”, rekao joj je Toni u velikom finalu.

Samo dan kasnije, u posebnoj epizodi koja prati živote Gospodina i kandidatkinja nakon završetka showa, Toni i Stankica su priznali da su prekinuli. “Tu je bilo sedam do osam mjeseci jedne jako lijepe ljubavi, ljubavi s usponima i padovima. Kad kažem padovi, to je realnost, imali smo jednu vezu koja je imala jedne lijepe i manje lijepe trenutke, jer to je naprosto život”, rekla je tada Stankica.





Ipak, čini se da su se stvari promijenile – Toni je, naime, ovih dana na Instagramu objavio fotografiju Stankičina psa. “Naime, naoko nevina fotografija psa koji se igra na splitskoj plaži fotografija je Stankičinog psa čije snimke i fotografije i sama često objavljuje na društvenim mrežama”, objavio je RTL. Osim toga, izvor blizak paru potvrdio je da je nakon silnih turbulencija njihov odnos opet ispunjen romantikom.

