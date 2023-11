Slavonci koji vladaju svadbama: Zvali su ih balavcima, nakon tambure su počeli eksperimentirati

Pri pomisli na slavonsku glazbu, mnogima prvo na pamet padnu tamburice. Ikonički zvuk ovog žičanog instrumenta sastavni je dio nebrojenih svadbenih ili ostalih proslava, a u Slavoniji ovakvih sastava sigurno ne manjka.

Upravo zato je bitno spomenuti i one koji se svojim zvukom, iako djelomično tradicionalnim, razlikuju od ostalih.





Modernizirali su tradicionalan zvuk

U ovom slučaju riječ je o sastavu Lege. Iako im je okosnica upravo zvuk tamburice, ovi talentirani dečki odlučili su ga modernizirati te su time postali istaknuti članovi glazbene scene.

Ovaj tamburaški sastav sačinjava sedmero talentiranih glazbenika – Karlo Cvetković, Ervin Sabo, Dominik Hodalić, Matija Bertin, Domagoj Zrinski, Leo Ižaković i Dario Harkanovac.

“Mladi i puni entuzijazma”

“Naša priča je počela prije deset godina, 4. rujna 2013. godine bila je službena prva proba. Tad smo bili baš pravi tamburaši, čistokrvni, bez bubnja i prizvuka nečeg modernijeg. Samo mladi i puni entuzijazma te volje za glazbom i druženjem,” prisjetio se frontmen Karlo za 24 sata.









Zanimljivo je kako su se svi članovi otprije poznavali, no Karlo ističe kako se nije htio odmah baviti glazbom. Svirao je tamburu u KUD-u Bizovac, ali napominje kako je to bilo više zbog majke i da bi njoj udovoljio.

Počeli su pod drugim imenom

Ovaj sastav inače je počeo pod imenom Slavonska ravnica. No godinu dana nakon toga shvatili su da već postoji bend sa istim imenom, stoga su promijenili ime u Lege. Karlo je otkrio i kako su došli baš do tog imena.

“Ime Lege je došlo sasvim slučajno. S obzirom na to da nam je jedan bivši član svirao harmoniku i bubnjeve, odlučili smo ubaciti bubnjeve među prvima u Osijeku. Onda smo jednostavno odlučili, ‘ajmo promijeniti ime, sad je idealno vrijeme jer smo na počecima, a i nije to više naš ‘đir’,” objasnio je.

Za njih znaju gdje god se pojave

Dodaje kako je jedan od članova, Matija Bertin, na probi predložio ime Lege oko kojega su svi bili složni. “Gdje god dođemo u Hrvatskoj pa i šire, kad sviraju Lege ili kad čuju da smo Lege, znaju i odakle smo i što smo,” rekao je.









No situacija nije uvijek bila tako bajna. Iako su danas ovi dečki uspješan sastav koji je jedan od najtraženijih za razne proslave, u početku su nailazili na brojne kritike na račun svoje mladolikosti.

“Znao sam biti isfrustriran”

“Ono što je meni osobno bilo najteže je to što smo dosta vremena trpjeli to da smo ‘balavci’, ‘mladi’. Gdje god smo se pojavljivali, na nekim ozbiljnijim manifestacijama i krugovima, ne volim to reći, ali tako je, ljudi su nas smatrali balavcima. Meni je to nekad baš išlo jako na živce pa sam čak nekad znao biti baš isfrustriran time,” kaže Karlo.

Unatoč velikim uspjesima te vjerojatno i pristojnoj zaradi, svaki od članova uz bend ima i svoju poslovnu karijeru. Tako su Ervin i Karlo medicinski tehničari, Leo je vatrogasac, Dario i Dominik obrazuju se za profesore, Domagoj je elektroničar, dok je Matija poslovođa firme koja se bavi prodajom dijelova za automobile.

“Svi imamo svoje poslove, svi preko tjedna radimo i borimo se. Nismo profesionalci, ne živimo od ovoga što je možda i najbolje jer je puno opuštenije po pitanju financija,” zaključio je Karlo.