Slavnom glumcu doktori su davali tri godine života, a sada se oženio za 39 godina mlađu djevojku

Švedski glumac Dolph Lundgren (65) javnosti je najpoznatiji po ulogama u mnogobrojnim akcijskim filmovima. Nedavno se odlučio uploviti u bračnu luku, i to sa svojom 38 godina mlađom partnericom Emmom Krokdal (27).

U zajedničkoj izjavi za medije novopečeni supružnici rekli su kako su ceremoniju odlučili održati na grčkom otoku Mykonosu gdje imaju svoju vilu. Gosti ovog relativno skromnog vjenčanja bili su članovi obitelji i nekoliko najbližih prijatelja.



“Zbog pandemije i tretmana u bolnici nekoliko smo puta morali pomicati datum,” rekli su, osvrnuvši se tako i na Lundgrenovu bolest. Ovaj glumac, naime, već osam godina se bori sa rakom pluća, za što vjeruje da je kriva njegova uporaba steroida.

“2020. godine ponovno sam bio u Švedskoj i imao sam probleme s kiselinom u želucu… Nisam znao o čemu je riječ, a onda su otkrili još tumora u području bubrega i jetre,” rekao je u podcastu In Depth with Graham Bensinger.









Prognoze nisu bile dobre, a jedan je liječnik rekao Dolphu da ima još samo dvije do tri godine života. “Pitao sam ga koliko mi je još ostalo, mislim da je rekao dvije-tri godine, ali po glasu sam mu vidio da misli da je manje. Mislio sam da je to sigurno to,” rekao je glumac. Dodao je kako vjeruje da je do svega došlo radi njegove uporabe steroida, koje je koristio 80-ih i 90-ih godina.

Glumac je tražio dodatno mišljenje onkologinje Alexandre Drakaki iz Medicinskog centra UCLA, koja ga je liječila pomoću nedavno razvijenih metoda. Tretman se izgleda pokazao učinkovitim, te je tumor smanjen za 90 posto. “Sretan sam što sam živ,” zaključio je Dolph.