Slavnoj glumici najbolja prijateljica zabila nož u leđa: Sve je počelo nakon pada aviona

Američka glumica Debbie Reynolds jedna je od najvećih zvijezda klasičnog doba filma. Glumica koja će u filmskim enciklopedijama do kraja svijeta biti poznata po ulozi Cathy u klasiku “Pjevajmo na kiši” nije imala buran samo poslovni, već i privatni život.

Sredinom pedesetih Reynolds se zaljubila u Eddieja Fishera, četiri godine starijeg pjevača.

“Iz ove perspektive skoro bih mogla umrijeti od smijeha, ali tada sam mislila da je brak svetinja i da se rastave događaju ljudima koji nisu normalni. Kad sam se 1955. udala za Eddieja mislila sam da ćemo ostati zajedno do smrti. Ne zaboravite, majka me odgajala po crkvenim kanonima i, iako sam glumica, u nekim aspektima života nisam odstupila od njezinih stavova”, rekla je Debbie u jednom intervjuu.

U to vrijeme njezina najbolja prijateljica bila je Elizabeth Taylor, dok je Eddie Fisher bio najbolji prijatelj tadašnjeg Elizabethinog supruga, producenta Michaela Todda, čiji je ‘Put oko svijeta u osamdeset dana’ 1956. osvojio Oscara za najbolji film.

