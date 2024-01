Slavni voditelj živio u komuni pa ga izboli na ulici: ‘Ljudi su plakali, lupali vratima’

Autor: I.D.

Slavni voditelj Graham Norton je rođen 1963. u Clondalkinu u Irskoj, a odrastao je u Corku, gdje je završio dvogodišnje studije engleskog jezika na University Collegeu. Proveo je godinu dana u hipi komuni u San Franciscu prije nego što se preselio u London. Tijekom boravka u Londonu, pohađao je Central School of Speech and Drama, istovremeno radeći kao konobar, kako piše The Telegraph. Nakon manjih uloga u ‘Father Tedu’ i sudjelovanja u nekim panel emisijama, 1998. godine na Channel 4 emitiran je njegov talk-show pod nazivom ‘So Graham Norton’.

Od tada, za svoj talk-show koji je sada u šesnaestoj godini emitiranja, osvojio je više BAFTA nagrada. Od 2008. godine vodi Natjecanje za pjesmu Eurovizije, a također je uspio napisati četiri romana. Graham trenutno živi u istočnom Londonu sa suprugom Jonathanom McLeodom. U intervjuu s novinarom Nickom McGrathom podijelio je svoje uspone i padove te otkrio tajnu uspjeha. Voditelj je otkrio niz zanimljivih situacija iz života, jedna od njih je bila i život u hippi komuni.

‘Nego sam ja, irski kreten, bio živ’

“Živio sam u hipi komuni i to s ljudima koji su bili dvostruko stariji od mene. Ja sam imao 20, oni su bili u 40-ima i toliko su me naučili o životu. Sjećam se da sam razgovarao s jednom ženom u 40-ima koja se školovala za medicinsku sestru. Pitao sam je zašto bi s četrdeset pokušavala učiti nešto novo, a ona mi je tiho objasnila da ako se sad počne time baviti da će raditi taj posao 25 godina što je dulje nego sam ja, irski kreten, bio živ. To je bilo jako dobro znati, kad imaš dvadeset imaš zapravo više vremena nego što misliš. Imaš vremena za neuspjeh i za početak iznova. To je nešto što bih volio da sam znao kad sam imao 20: imaš više vremena nego što misliš”, ispričao je.









Graham je otkrio i detalje svojih voditeljskih početaka. “Moj tata uspio je doći samo na jedan show. Imao je Parkinsonovu bolest pa putovanje nije bilo lako, a brzo je postajalo sve lošije. Mama ga je uspjela dovesti u London tijekom moje prve sezone na Channel 4 u emisiju u kojoj su gošće bile Grace Jones i Judith Chalmers. Judith Chalmers je bila tako draga prema mojim roditeljima, nastavili su razgovarati i sve je bilo predivno. Zatim se pojavila Grace Jones s vanjske strane zelene sobe noseći na glavi ogromnu kreaciju Philipa Treacyja. Pitao sam tatu želi li upoznati Grace Jones, on je pogledao preko sobe u nju i rekao mi: Ne”, kazao je.









‘Eurovizija je glupa’

Inače, Graham je poznat i po tome što često vodi Euroviziju pa je tako istaknuo svoj najbolji trenutak tijekom glazbenog natjecanja. “Kad je pobijedila austrijska pjevačica Conchita Wurst s ‘Rise Like a Phoenix‘. Bilo je predivno. Eurovizija je glupa. To je gomila starih gluposti koje ne treba shvaćati ozbiljno, a ipak će tu i tamo nešto zasjati. Te večeri podsjetili smo se da zemlje nisu njihove vlade, već da se sastoje od ljudi. Mislili smo da će Conchita pobijediti, ali smo vjerovali da sve istočnoeuropske zemlje i Rusija neće glasati za bradatu damu koja pjeva pjesmu. Kao komentatori svi smo bili na našim pozicijama na vrhu dvorane sa suzama u očima koliko je to bio lijep trenutak.”

Voditelj je također ispričao koji trenutak u životu mu je bio najgori u životu. “Izboden sam 1989. i izgubio sam pola krvi. Sljedećeg jutra na bolničkom odjelu sestra me pitala želim li da kontaktira moje roditelje, a ja sam razmišljao kako ne želim da brinu pa sam je pitao hoću li umrijeti. Kako je zastajkivala s odgovorom, shvatio sam da situacija nije bajna.

To je bilo loše, no dobra strana bila je što sam bio u srednjim 20-im kad se to dogodilo i stvarno mi je pomoglo nositi se sa svime. Radili su se kastinzi za studente treće godine, bilo je puno ljudi koji su plakali, lupali vratima, trčali u WC, a ja sam samo govorio: ‘Živ sam. Dobro sam. Zlatan sam.‘ Pa mi je to promijenilo život”, otkrio je.