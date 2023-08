Slavni scenarist u tajnosti boravio u Hrvatskoj: U Splitu ga posebno oduševilo jedno jelo

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Osim o cijenama, ove sezone raspravlja se i o samoj gastro ponudi u Hrvatskoj, a mnogi se razvesele kada čuju da je upravo njihovu hranu pohvalila neka slavna osoba koja je godišnji odmor odlučila provesti u Hrvatskoj.

Iako nije došao na godišnji odmor, već snimati dokumentarni serijal ”Neka netko nahrani Phila”(Somebody Feed Phil), dostupan na Netflixu, slavni scenarist nagrađivane serije ”Svi vole Raymonda”, Phil Rosenthal, boravio je osam dana u Hrvatskoj te kušao i komentirao razne delicije hrvatske kuhinje.

Rosenthal je prije dvije godine posjetio Split, Hvar, Korčulu i Dubrovnik, a iako je u Hrvatsku došao u tajnosti, proveli smo s njim neko vrijeme na Korčuli te nam je otkrio zanimljive detalje o svom životu, kao i o popularnoj seriji koja ga je proslavila.





Hranu voli kušati rukama

Iako će za sebe reći da voli komfor i da nije avanturist, Rosenthal je tijekom godina prigrlio avanturistički duh kako bi gledateljima predstavio svojevrsnu suprotnost onomu što je, primjerice, radio Anthony Bourdain. Iako mu se divi, kaže da želi kušati i predstaviti svijetu jednostavnu, domaću hranu, koju može jesti rukama, nešto što bi svi kušali i nešto što bi si mogli priuštiti mladi željni putovanja i novih iskustava. Upravo zato odabrao je našu zemlju.

“Oduvijek sam htio doći u Hrvatsku. Čitao sam posljednjih godina o Hrvatskoj kao destinaciji, vidio sam videe i snimke na YouTubeu i Instagramu, a prijatelji se vraćaju odavde i kažu da je spektakularno… Uvijek tražim mjesta za koja mislim da ljudi onamo žele otići”, rekao nam je Rosenthal i otkrio još malo detalja o sebi:

“Ja nisam avanturist, čak ne želim skočiti u more, ne želim jesti janjeće oko, ne želim jesti insekte. Razumijete? Nisam avanturist. Ne želim tetovažu kao Bourdain na prsima koju su mu čavlima napravili pripadnici plemena. To nisam ja.”

“Svi smo gledali Bourdaina ili showove kao njegove i rekli bismo: On je divan, ali ja to nikad neću učiniti. Zato sam želio napraviti show u kojem jednostavan lik radi stvari koje bih ja mogao učiniti. Jamčim da ćemo u većini mjesta u koje idemo biti u hotelu s krevetom i jastukom te da će biti hrane koju prepoznajete iz vlastitog života, kao ovdje u Hrvatskoj. U hrvatskoj kuhinji vidim sličnosti s talijanskom i s austro-ugarskom kuhinjom, to je hrvatska kuhinja koju prepoznaješ i koje se ne moraš bojati”, pojasnio je slavni scenarist.









Najbolje jelo koje je kušao u Hrvatskoj, uz isprike

Upitan koje mu je bilo najbolje jelo koje je kušao u Hrvatskoj, malo nas je iznenadio odgovorom.









“Prva stvar koja mi pada napamet su ćevapi koje sam jučer jeo u Splitu. Preukusno”, rekao je Rosenthal, a kada smo mu pojasnili kako je riječ o jelu bosanske kuhinje, koje gotovo da nema veze s Hrvatskom, reagirao je simpatičnom isprikom.

“Nisam znao. Ispričavam se. Svidjelo mi se sve što sam kušao. Na Hvaru sam jeo specijalnu ribu, nekog morskog psa u maslinovu ulju. Predivno, bilo je preukusno, obožavam to!”

Nakon toga se pokušao sjetiti nekog drugog hrvatskog jela koje je kušao. “Znam što volim – burek”, rekao je zadovoljno Rosenthal, no opet smo mu pojasnili kako ni to nije hrvatsko, već bosansko jelo. “Oprostite, samo sam jeo što su mi rekli da jedem”, rekao je kroz smješak scenarist koji je otkrio kako voli jesti jednostavnu hranu.

Bakanalije s gradonačelnikom Hvara

“Obožavam jednostavnu hranu koju mogu jesti rukama. Što jednostavnije. Neku večer s gradonačelnikom Hvara jeo sam ribu koju smo, iako je bila u ulju, jeli rukama. Kako je gradonačelnik objasnio, lakše odvojiš meso od kostiju i jednostavno poslije opereš ruke. Mi to ne radimo. Ponekad jedemo rukama, ali takvo ‘mokro’ jelo nikad rukama. Ovo kod vas u Hrvatskoj je sva ljepota i romansa, spektakularno okružje i vrijeme, nešto što asocira, primjerice, na Italiju, ali u pola cijene. Preporučio bih posebno mladim ljudima koji imaju avanturističkog duha i žele otići nekamo gdje je lijepo i egzotično da dođu ovamo. Prvo bih došao ovamo”, zaključio je Rosenthal.

Upitali smo ga i koja mu je kuhinja, od svih koje je do sad kušao, bila najbolja, otkrio je kako to ipak nije naša.

“Mislim talijanska. Naravno, sada smo jako blizu Italiji i osjećam taj utjecaj ovdje. Kamo god odem, postoje lokalni specijaliteti i morate ih probati. Znam da Amerikanci, kada putuju, traže McDonald’s jer im je to poznato, to znaju. Bio sam jednom na nekom manjem kruzeru i ondje je bila hrana, kao Las Vegas buffet, ali bio je dobar i uživao sam. Kada smo došli u Barcelonu, išao sam u grad na večeru, a ljudi s kruzera su me pitali zašto idem kada imamo fine hrane na brodu. Pa, moraš kušati stvari kad si već tamo, zato si došao.

Možete biti avanturisti samo ako se dignete iz kauča i odete nekamo gdje niste bili, čak i u vlastitom gradu. S tim sve počinje, da ne želite iste stvari u životu svaki dan, da ih promijenite malo. Čak i za vrijeme korone možemo i dalje putovati. Pogledajte na telefon, provjerite restorane u svom gradu u koje još niste išli, posebno restorane iz drugih strana svijeta. Naći ćete nešto. Učinio sam to s ćevapima. Ne postoji izgovor da se ne isprobaju nove stvari”, rekao nam je Rosenthal.