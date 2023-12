Slavna Titova baza bila je vojni dragulj: Nakon godina propadanja jedan film promijenio je sve

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Stvorena da bude otporna na sve, pa i na nuklearni napad, podzemna zrakoplovna baza u Željavi ipak je izdahnula kad i Jugoslavija. A nekoliko desetljeća kasnije, njezini su čađavi hodnici poligon za one željne avanture ili pak djelića povijesti.

U svakom je trenutku imala dovoljne rezerve vode, zraka i struje, osigurane četvorima betonskim vratima teškima 100 tona. Oko nje, pet pista za slijetanje protezalo se i u Hrvatsku. U najboljim danima hodnici su mogli skladištiti desetke aviona, koji su stajali na raspolaganju vojsci Josipa Broza Tita.

Opremljena samo najboljom tehnologijom

“Bio je to pravi doseg. Bila je opremljena najboljom vojnom i civilnom tehnologijom”, prisjetio se bivši pilot za Telegram, koji je u toj bazi radio gotovo čitavo desetljeće. Dodao je kako je nakon rata baza uništena, te su od nje ostali samo razrušeni zidovi.

U narednim je godinama baza bila zaboravljena, privlačeći tek pokojeg turista u potrazi za jugoslavenskom ostavštinom. No 2016. godine situacija se promijenila, i to zbog jednog filma. Vojna baza u Željavi poslužila je za snimanje filma ‘Houston, We Have a Problem!’, slovenskog redatelja Žige Virca. Time je nakon godina propadanja i nemara stekla barem mali dio nekadašnje slave.









Od tada ovu bazu prema procjenama godišnje posjeti 150 tisuća turista. Lokalne vlasti zalažu se za cjelovitu obnovu kao i organiziranje manifestacija, a do tada turisti šeću oronulim hodnicima sa svjetiljkama u rukama, budno pazeći na svaki korak.