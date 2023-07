Slavna glumica viđena prvi put nakon dugo vremena: Vodila bitku s opakom bolesti i teško ju je prepoznati

Američka glumica Shannen Doherty, najpoznatija po ulozi u popularnoj seriji ‘Beverly Hills 90210’, nedavno je viđena u javnosti po prvi puta nakon što je putem društvenih mreža objavila da boluje od raka u četvrtom stadiju.

Fotografi su je ‘uhvatili’ dok je sa prijateljima napuštala jedan restoran u Malibuu. Fotke na kojima ju se jedva prepoznaje su se ubrzo proširile internetom, a na njima je djelovala kao da je u dobrom raspoloženju.

Shannen Doherty appears happy, healthy with friends after breast cancer spread to brain https://t.co/pC4sS0QJi5 pic.twitter.com/ih1DwaEDJs





— Page Six (@PageSix) July 20, 2023