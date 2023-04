SLAĐA IZ NOĆNE MORE JE ŽIVA: Doznalo se što stoji iza morbidne objave o njenoj smrti

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Nakon što je objavila da je zadobila ozbiljne i teške ozljede te da ju čekaju ozbiljne operacije, na Facebook profilu Slađane Petrušić (40), poznatije kao Slađa iz Noćne more Željka Malnara, osvanula je strašna objava u kojoj se navodi da je preminula.

“S tugom javljamo da nas je sinoć napustila naša Slađa i otišla na neki bolji svijet. Bit će kremirana, a pepeo prosut u šumi jer šuma je bila njezin život i tako će živjeti vječno”, napisali su.





No, kako doznaje Index vijest je lažna, a čini se da nije pretrpila ni ozbiljne tjelesne ozljede, o čemu smo ranije pisali. jer se objavljene fotografije nisu njene. Naime, Index doznaje od njene rodbine da iza morbidne objave o smrti stoji sama Slađa.

Podsjetimo, Slađa je prije nekoliko objavila šokantan video na svom TikTok profilu u kojemu je navela da se ozbiljno i teško ozlijedila.

Nakon što je objavila video na TikToku na kojem su se vidjele noge zamotane u zavoje, kao i krv koja je izbijala iz njih, u medijima se pojavila informacija da je slomila obje noge, a kasnije je napisala i da ju čeka nova operacija nogu.

“Nikad nisam lagala. Otišle su noge i svašta nešto. Budete čitali. Inače za u buduće, pa valjda me toliko poznajete i znate da nikad ne cvilim, to što vam nisam odmah sve rekla, to je jer me doktori svako malo zaj*bavaju. J*bem ti Tik Tok izazove!!!”, napisala je ranije Slađa .

Slađa je najpoznatija po sudjelovanju u Malnarovoj ‘Noćnoj mori’, no okušala se u i glumi, pjevanju, spisateljstvu, politici, a radila je i kao voditeljica.









Svoje prvo pojavljivanje na televiziji ostvarila je 2002. godine u emisiji Noćna mora Željka Malnara, u kojoj je predstavila svoje dvije pjesme Uđi mi duboko i Mokra sam do kože.

Godine 2005. pojavila se u seriji Bitange i princeze, kao i u emisiji Hrvatska mora. Iste godine, pozirala je za travanjsko izdanje Playboya.

Godine 2011. izdala je autobiografski roman Nevina kurva, u kom pored svog života, opisuje i svoj rad u emisiji Noćna mora, kao i poteškoće koje je imala u izdržavanju peteročlane obitelji.

Sudjelovala je i u reality showova, no u čak dva je bila diskvalificirana zbog nasilnog ponašanja, dok je u jednom osvojila drugo mjesto.

Prije nekoliko godina Slađa je šokirala javnost kada je na društvenoj mreži otkrila da je imala infarkt. U to vrijeme je radila kao voditeljica na srpskoj televiziji.

“Razlog što me ovih dana nema na televiziji je tihi infarkt koji sam preživjela na nogama. Došao je i vidio da nemam srce pa otišao. U životu nisam popila kap alkohola, ne pušim, ne pijem, ne drogiram se, ne jedem masno. Bavim se sportom. Doktor mi je rekao da moram na pretrage. Moram sve kroz šalu.

Narode želim vam reći: Daljinski u ruke umjesto trčanja, jer ja sam primjer da ne treba živjeti zdrav život”, pisalo je njenom postu, kojeg je brzo izbrisala.