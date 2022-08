‘SKUŽILA SAM DA MI LAŽE’ Nina Violić otkrila kako je ‘prokljuvila’ izmišljotinu svoga partnera: ‘Noću je ustajao i jeo iz padele’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Poznata glumica Nina Violić otkrila je u intervjuu za Story nešto više o vezi s kolegom Filipom Šovagovićem te ga nazvala najduhovitijom osobom na svijetu. “Nitko nije smješniji od Filipa”, objašnjava Violić.

Nina je, naime, režirala svoj prvi film “Baci se na pod”, a promocija diljem Hrvatske pretvorila se u pravu avanturu.

“On je cijelo ljeto peglao svoje kombinacije za turneju s filmom. Prošli smo dosad više od 20 gradova zajedno, što po festivalima, što preko Kina Mediteran, pa Kino mreže. Stalno je ispitivao kako mu što stoji i je li smršavio. Svaki je dan izgovarao iste rečenice sto puta”, objasnila je Nina.





“Ponekad namjerno napravi neku nevažnu glupost pa se pravi da nema pojma, kao da je napravio strašno zlodjelo. Jednom mi je rekao da imamo miševe u kuhinji, živjeli smo u Dubrovniku dok sam pripremala Gertrudu u Magellijevu ‘Hamletu’, stalno sam tražila te miševe pa ga jedno jutro pitala: ‘Zar si pojeo svu šalšu?’ A on mi je odgovorio: ‘Ma to su miševi pojeli.’ Tada sam skužila da mi laže da imamo miševe. On bi se noću ustajao i jeo iz padele”, ispričala je.

View this post on Instagram A post shared by Nina Violić (@ninaviolic_)

“Najviše voli kad sam ljuta, onda uglazbi moje rečenice i pretvori ih u neku blesavu pjesmu koju pjeva minimalno pet dana”, izjavila je Violić.









Dodala je i da ju je oduševio autentičnim pogledom na svijet: “Filip je veliki optimist i uz njega je ovaj svijet lakše izdržati”.