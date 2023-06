Skuhala jaja pa ostala u čudu viđenim, stručnjak pojasnio kako je to moguće: ‘Pravi zgoditak’

Autor: sasazoric

Jedna Zagrepčanka poprilično se iznenadila kada je skuhala jaja koja je kupila na tržnici. Naime, dok ih je čistila primijetila je da je svako jaje imalo dupli žumanjak.

“Sigurno među vama ima osoba s puno više iskustva, pa lijepo molim objašnjenje ako netko zna. Kako je moguće da u paketu od 10 jaja, kupljenih na nekom štandu na placu, njih osam ima duple žumanjke, kako dođe do toga. Jesam li profitirala ili će mi narasti rogovi”, napisala je Zagrepčanka na svom Facebooku, gdje je podijelila fotografiju, piše Zagreb.info, koji je za pojašnjenje ovog fenomena kontaktirao profesora Željka Gottsteina s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.





Kako ih prepoznati?

‘To je uobičajena pojava. Kokoši u određenoj fazi nesenja nakon ovulacije imaju puno folikula, no može se dogoditi da dva folika uđu u jajovod i dogodi se da se napravi jedno jaje s dva folikula. To nije ništa zabrinjavajuće”, pojasnio je prof. Gottstein i otkrio tajnu kako ih pri kupovini razlikovati od drugih.

“To ne možete ciljano postići, to se jednostavno dogodi. No, svi koji se bave peradarstvom znaju da ako imate 200, 300 kokoši da u dva, tri dana možete dobiti 20 do 30 takvih jaja. Ona su fizički veća i razlikuju se izgledom od drugih”, rekao je profesor i naglasio kako je kupnja takvih jaja zgoditak jer su nutritivno bogatija od običnih.