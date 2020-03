Skandalozna Grubnićeva izjava o Mii Negovetić: ‘Dioptrijskim naoćalama nije mjesto na sceni’

Autor: Dnevno

Dva dana nakon Dore komentari se i dalje ne stišavaju, a na društvenim mrežama mnogi su se osvrnuli na Miju Negovetić. U jednom su svi složni, Mia ima prekrasan glas, no na ovogodišnjoj Dori pod “upitnikom” je bio njezin styling. Dok s jedne strane tvrde kako je ovakav look primjeren jednoj 17-godišnjakinji, s druge strane kažu kako bi se trebala odmaknuti od ovakvog imidža i isprobati nešto “ozbiljnije”, piše Diva.večernji.hr

Svoje su rekli i stručnjaci a posebno je oštar u komentaru bio modni mačak Marko Grubnić.

Marko Grubnić Miju Negovetić opisao je kao predivnu curu predivnog, božanstvenog glasa koja je na Dori imala brutalnu pjesmu na svjetskoj razini:

“Produkcija, riječi, glazba, apsolutno sam bio oduševljen pjesmom i Mia mi je stvarno prekrasna cura. Međutim, postoje neka nepisana pravila u showbusinessu kojih se jednostavno, hoćemo-nećemo, svi koji su u showbusinessu, pogotovo koji se bave pjevanjem, trebaju pridržavati. Za početak, dioptrijskim naočalama nikako nije mjesto na jednoj takvoj pozornici, uz jedan takav nastup. Nije to kritika, to je samo moj osvrt. Postoji niz rješenja kako cijelu tu priču zaokružiti da sve skupa bude na boljoj i profesionalnijoj razini.

Marko kaže da isto vrijedi i za odjeću koju je odabrala za nastup:

-“Mia je ta generacija Ariane Grande, generacija koju prate i vole mlade djevojke i mladi dečki. To su tinejdžeri, a danas su oni jako osjetljivi, sve im je dostupno i ne može ih se prevariti na način da im se kaže “Evo, ovo je dobro, ona je tinejdžerica” i to je to. Ne, danas tinejdžeri gledaju svjetsku scenu i jako dobro znaju kako izgleda npr. jedna Ariana Grande. Tako je otprilike, za jedan takav važan nastup i uz jednu takvu brutalnu pjesmu, trebala izgledati i Mia Negovetić. Predivna cura, prekrasne energije, ali, nažalost, apsolutno promašen styling. Ostaje jako puno prostora u kojem se može napraviti da ona izgleda uistinu svjetski”, komentirao je Grubnić.