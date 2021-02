SKANDAL PRIJE DORE! Policija upala u hotel s pjevačima: ‘Plesačica lažirala test na koronavirus?’

Autor: Dnevno.hr

Ponovno drama uoči ovogodišnje Dore. Naime, kako javlja Jutarnji list skandal se dogodio danas ujutro, kada je policija praćena epidemiolozima u zaštitnim skafanderima banula u jedan opatijski hotel djelu kandidata koji se natječu na Dori 2021. u Opatiji.

Ubrzo nakon, proširila se vijest kako je jedna od plesačica navodno lažirala negativan test na koronavirus, a s HRT-a su prije natjecanja najavili kako svi sudionici moraju pri ulazu u dvoranu Marino Cvetković pokazati negativan korona test ne stariji od 72 sata u protivnom će biti diskvalificirani.

Kako Jutarnji doznaje, riječ je o jednoj od plesačica kćerke 49-godišnjeg Siniše Vuce, koja je trebala nastupati za 22-godišnju Brigitu Vuco. No mlada pjevačica i autorica zbog testa na koronavirus ipak neće biti udaljena s natjecanja.

Umjesto toga u subotu u Opatiji s pjesmom “Noći pijane” nastupit će sama bez plesača.

“Plesači Brigite Vuco nisu na vrijeme dostavili valjane potvrde o testiranju”, potvrdili su s HRT-a. Vucinu kći ova vijest je pogodila. Naime, njezin producent Arian Vuica izjavio se kako se mlada pjevačica rasplakala. Brigitu je o cijeloj situaciji u petak obavijestila urednica Dore 47-godišnja Uršula Tolj.









“Brigita se rasplakala i plačući me nazvala i rekla mi o čemu se radi. Meni je stvarno žao što će ona sad morati sama na scenu, premda je tjednima uoči Dore svoj nastup uvježbavala s dva plesača i plesačicom. To bi uzdrmalo i mnogo iskusnije izvođače, ali ja vjerujem u Brigitu, u njen talent i volju i nadam se da ovakva odluka donesena u zadnji trenutak neće poremetiti njezin nastup na Dori. Da možemo, nas trideset bi stalo na binu uz Brigitu, no ovako joj samo možemo poručiti: ‘Budi jaka! Mi smo uz tebe!'”, rekao je Vuica.

Brigita se o cijelom događaju nije još oglasila.







