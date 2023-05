SKANDAL NA EUROSONGU: Evo zašto je Gruzija diskvalificirana s velikog glazbenog natjecanja!

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

Svibanj je što bi značilo da se vrše posljednje pripreme za Euroviziju. Dečki iz Leta 3 već su otputovali u Liverpool, a dok oni uvježbavaju sitne scenske detalje, prisjetit ćemo se jednog trenutka koji je obilježio ovo povijesno glazbeno natjecanje. Bio je to nastup Gruzije 2009. godine u Moskvi.

Naime, gruzijski predstavnici su 2009. diskvalificirani s Eurovizije zbog toga što je pjesma ‘We Don’t Wanna Put In’ zvučala kao opaska ruskom predsjedniku Putinu. Pozadina tada aktualne situacije je bila vojni sukob između Gruzije i Rusije.





Zanimljivo je i da se slična situacija dogodila našim ovogodišnjim predstavnicima, Letu 3. Nakon pobjede na Dori, neki su zatražili diskvalifikaciju benda jer pjesma aludira na Vladimira Putina i rat u Ukrajini, što se smatra uplitanjem politike u pjesmu, a kosi se s “apolitičnim” pravilima Eurosonga. To se na svu sreću nije dogodilo jer Let 3 već danima oduševljava eurovizijske obožavatelje u Liverpoolu.

”Gdje je traktor?”, ”Glasam za njih, briga me što drugi kažu”, ”Ikone, ovo je kemp, ovo je zabava, ovo je Eurovizija” neki su od komentara brojnih obožavatelja nakon što su vidjeli njihove prve probe.

Podsjetimo, dva polufinala Eurovizije održavaju se 9. i 11. svibnja, dok je veliko finale zakazano za 13. svibnja. Ako Let 3 izbori prolazak u veliku završnicu, bit će to prvi put nakon šest godina da je Hrvatska u finalu Eurosonga. Posljednji koji je to učinio bio je Jacques Houdek s pjesmom ‘My friend’ 2017. godine.