SKANDAL NA DORI: Goran Karan poslao pjesmu kojom je prekršio osnovno pravilo pa odustao od natjecanja

Autor: Dnevno

Samo nekoliko sati nakon što je objavljen popis natjecatelja koji će 29. veljače sudjelovati na Dori i pokušati postati novi hrvatski predstavnici na Pjesmi Eurovizije u Nizozemskoj, splitski glazbenik Goran Karan odlučio se iz svega povući i zaključiti ovu priču. Natječaj na Doru prošao je s pjesmom “My Legacy is Love” (Moja ostavština je ljubav), o kojoj je prošlog tjedna govorio i za Slobodnu Dalmaciju.

“Osnovni razlog zbog kojeg sam odlučio pjesmu “My Legacy is Love” poslati na Doru je to što sam htio da se iz naše lijepe Hrvatske čuje riječ ljubavi. Dok sam skladao pjesmu, uz glazbu su mi stihovi došli na engleskom jeziku. On je najpogodniji medij za međunarodnu komunikaciju”, rekao je tada Karan, prenosi Slobodna Dalmacija.

Problemi za pjevača nastali su jer je navedenu pjesmu već izvodio povodom prvog dana ljeta prije dvije godine u Visokom u Bosni i Hercegovini, što se protivi pravilima Dore.

Po pravilima na javni natječaj mogu biti prijavljene samo pjesme koje nisu javno izvođene niti na bilo koji način javno objavljene, a za koje autori glazbe i teksta raspolažu pravima prema tekstu natječaja. Kriterij za odabir pjesama je isključivo umjetnička vrijednost, s naglaskom na kvalitetu glazbe i stihova te cjelokupnog djela, a skladba može trajati najviše tri minute.

O Karanovu nastupu u Visokom na YouTubeu se može pronaći i reportaža RTV-a Visoko u kojoj govori o samoj pjesmi, dok ju je autor priloga među prvima imao priliku čuti.

“Jednu različitu verziju pjesme koju sam naslovio “My Legacy is Love” sam izveo na koncertu u Visokom u Bosni i Hercegovini. Pjesma se u obliku kakav je poslan na Doru, stihovima, glazbom, aranžmanom i duljinom značajno razlikuje od onog što sam odsvirao tom prilikom. Važno je napomenuti i da pjesma nije objavljena ni u kakvoj svojoj verziji. S gospodinom Bracom nisam nikada nastupio na zajedničkom ili odvojenom programu, tako da je ta informacija netočna. To su činjenice. Ono što bih htio naglasiti jest da moj razlog za bavljenje glazbom i moja osnovna namjera nikad nije bila, nije i neće biti natjecateljska. Stoga sam odlučio, da bih otklonio sve moguće krive interpretacije, pjesmu “My Legacy is Love” povući s Dore. Na taj način želim zatvoriti prostor za bilo kakve kontroverze i nuspojave, jer, kako stihovi te pjesme kažu, moja ostavština je – ljubav”, kazao je.