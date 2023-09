Sjećate se Tare iz grupe Karma? Povukla se iz javnosti na vrhuncu karijere, a sad se ponovno vraća

Autor: Barbara Grgić

Istrijanka Tara, pravim imenom Majda Šušelj, u grupi Karma pjevala je više od deset godina, a na turnejama je provodila više od 300 dana godišnje. Godine 2014., na vrhuncu slave, odlučila je napustiti grupu.

“Ostvarili smo svoje snove i zaradili mnogo novca, a naš je razlaz počeo 2011. godine jer je svatko imao drugačije viđenje naše budućnosti. Iako smo sve troje u bendu bili prijatelji, svatko od nas želio je nešto drugo. Meni je tada obitelj bila prioritet i kao žena, morala sam stati s poslom da bih postala majka”, rekla je Tara objašnjavajući svoj odlazak iz grupe.

Posvetila se obitelji

Iduće tri godine posvetila se obiteljskom životu, a nakon četverogodišnje pauze, pjesmom “Lagano” najavila je svoj povratak na glazbenu scenu.





Nekoliko godina kasnije je s pjevačem Ivanom Zakom snimila je duet “Naj naj”. Ipak, čini se da je Tari elektronska glazba toliko nedostajala da je odlučila ponovno pjevati u Karmi – i to bok uz bok kolegama i kolegicama iz grupa E.T. i Colonia.

Veliki elektro-party u Zagrebu

Istina, nisu to iste grupe kao krajem devedesetih, imena su se promijenila, ali pjesme su vječne. Naime, Karma će, zajedno s druge dvije grupe održati veliki tulum u zagrebačkom klubu Boogaloo.

“‘Prvo plešite, razmišljajte poslije. To je prirodan poredak stvari’, tako je mudro zborio pisac Samuel Beckett. A tamo krajem 90-ih i početkom nultih baš se dobro plesalo! Tako će biti i u petak, 13. listopada u Boogaloou. Drugačije ni ne može biti kad na pozornicu izlaze i tri grupe čije hitove svi jako dobro znaju: Colonia, Karma i ET! One će ovom prilikom predvođene pjevačicama Ivanom Lovrić, Tarom Šušelj i Meri Andraković prvi put pred zagrebačkom publikom predstaviti ovaj koncept, što znači samo jedno – plesanje, plesanje i plesanje. Cijelu priču prije i nakon koncerta začinit će neprikosnoveni DJ Xxxtended – stručnjak za najveće dance hitove 90-ih i 00-ih”, stoji u opisu eventa.