SJEĆATE SE NAŠEG POPULARNOG VODITELJA? Promijenio je ime, bavi se glumom i živi u New Yorku

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Prije petnaest godina nekad poznati novinar, glumac i plesač Ivica Kovačević bio je na vrhuncu karijere, no odlučio je napustiti Hrvatsku. Za to je imao jako dobar razlog.

Naime, na lotu je osvojio zelenu kartu i odselio u New York, a sada je Ani Veli za In magazin otkrio kako danas živi i čime se bavi. Zanimljiv je detalj i to da je Ivica promijenio ime. Danas se zove Ivica Marc.

“Vjerujem da je sreća jedan od faktora za uspjeh u životu. Treba biti uporan, treba biti snalažljiv, ali sreća je isto bitan faktor”, komentirao je Ivica činjenicu što je dobio jednu od najtraženijih useljeničkih viza na svijetu.





Danas se Ivica ozbiljno bavi glumom. Trenutačno čeka rezultate audicija za dvije hit-serije, a glumio je u serijama “Jessica Jones” i “Nasljeđe” te u filmovima “Ukleta vožnja” i “Kaviar”.

Glumio je čak i s Radom Šerbedžijom što opisuje kao ostvarenje dječačkog sna, dok danas radi s Adamom Sandlerom.

Nije Ivici u početku tekao med i mlijeko. Trebao se potruditi započeti novi život u tridesetima. ‘‘Bilo je dosta teško, ali ja imam cilj, uvijek nastojim u životu imati cilj pa mi na putu k tom cilju ništa nije teško‘‘, kaže.

Danas radi kao profesor glume. “To je neki novi korak u mom životu. Vlasnice studija uočile su moj potencijal za pomaganje drugim glumcima i onda su mi ponudile da probam s jednim ili dva sata, i to me jako veseli. Najvažnije je što to me to učinilo i boljim glumcem‘‘”, rekao je, a dodao je i da bi jednog dana volio nešto raditi na hrvatskom.