SJEĆATE SE BOŽIDARA? JAVIO SE I BACIO SUMNJU NA KUHARA ZORANA: Palačinke koje je poslužio nisu one koje je pokazao pred kamerama?

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Kuhar Zoran Tot ugostio je protukandidate u trećem danu ‘Večere za 5 na selu‘. Ovaj ljubitelj prirode i vožnje biciklom prijavio se zbog novog iskustva, druženja i poznanstava, ali i da bi pobijedio strah od novih stvari. U goste su mu stigli zastupnica u osiguranju Nikolina Mikočević, tajnica Matea Lovrenščak, umirovljeni branitelj Oliver Sučević te prodavačica Branka Sučević. U pripravi svoje večere Zoran je koristio špinat, svježi sir, piletinu, teleći but, naranču, crno vino i čokolade. Prešao je u ovotjedno vodstvo – 37 bodova je zaradio na ukusnoj večeri te dobio pohvale na račun ukusnih jela.

Zoran je pripravu svoje večere započeo radom na desertu, a prigodno ga je nazvao Kaoma 89. Radilo se o lambadi. “Sad stvarno ne znam što je u pitanju”, rekla je Branka, a složili su se s time i protukandidati. “Ne znam”, rekao je njen suprug. “Možda je Zoran negdje putovao pa je to neki grad”, pretpostavila je Branka o desertu. Dodala je da smatra da Zoran nije preveliki ekspert za slastice.

Bilo kako bilo, nakon što je spravio desert, Zoran se prebacio na glavno jelo – Petrinjski tanjur. “Ovo ime za glavno jelo govori o Zoranu da je on već i dušu prebacio u Petrinju, a ne samo sebe. Odlučio je ostati ovdje, čini mi se”, rekla je Nikolina. “Nešto što ga veže za ovo područje”, dodala je Matea.





Petrinjski tanjur činio je teleći but s povrćem. “Mogao bi biti punjen sa špinatom taj teleći put”, dodala je Nikolina.

Predjelo je posljednje jelo kojeg se u svojoj pripravi prihvatio Zoran, a nazvao ga je Ala Kizo. “To baš ništa ne odaje”, rekla je Branka. Oliver je pretpostavio da je možda naziv predjela posvećen Zoranovom prijatelju. No, zapravo je Zoran predjelo nazvao po svom nekadašnjem obrtu – Kizo. “Da to nije taj špinat, Bože me sačuvaj?”, zapitala se Nikolina. I bila je u pravu – Zoran je radio nadjevene palačinke, a nadjenuo ih je svježim sirom, špinatom i piletinom.

Nakon kuhanja, Zoran se prihvatio dekoracije, a ekipa se našla u poznatom kombiju.

“Kod Zokija već vjerojatno gori”, rekla je Nikolina. “On je vjerojatno već mrtav umoran”, dodala je. Predložila je potom i da bi mu trebali zapjevati nešto njegovo – slavonsko. “Lijepo ćemo mu pjevati, hoćemo Dunave, Dunave?”, pripremila je Nikolina ekipu. Stigli su na aperitiv, no nisu zapjevali! Zoran je ponudio orahovac, liker od aronije i šljivovicu. “Činio se malo nervozan, ali nije kao inače, bio je malo opušteniji”, rekla je Matea. “Rakija mu je bila fina”, zaključila je Branka o aperitivu.

Ekipa je nazdravila, a potom su se bacili na predjelo. “Izgledalo je primamljivo, iako nisam ljubiteljica špinata”, poručila je Matea. “Lijepo je izgledalo”, dodala je Nikolina. Unatoč špinatu u predjelu, djevojke su pohvalile predjelo jer je Zoran dobro ‘maskirao’ povrće. “Vrh je bilo, napokon sam jela špinat, Zoki je oborio rekorde jer sam pojela ono što inače ne jedem”, zaključila je Nikolina. “Bilo je zadovoljavajuće i dobro”, zaključio je Oliver.

Stigao je potom i Petrinjski tanjur. Teletina u umaku od gljiva stigla je pred goste, a izgled se ekipe malo manje dojmio. Branka, točnije, nije bila impresionirana izgledom Zoranovog tanjura. “Teletina je bila jako mekana i okus vina nije prevladavao, bilo je sočno, bez ikakve zamjerke”, ocijenila je Matea, a složila se i Nikolina: “Napravio je i krpice, svaka čast”.









Prije negoli je poslužio desert, Zoran se odlučio pred goste postaviti igru. “Čekali smo desert, kadli nosi pladanj s plastikom, igricom”, ispričala je Nikolina. Zaigrali su ‘Pogodi tko sam’, a u igri je najuspješnija bila Branka koja je vrlo brzo pogodila da je slon. “Bila mi je želja da malo podignem atmosferu društvenom igrom”, jasan je bio Zoran. Desert je stigao na kraju i bio je njegov, kako je ispričao, maturalni rad. “Izgledom je bio odličan”, rekla je Matea. “Kolač je bio sočan, samo malo težak”. dodala je. Oliveru je također bio malo težak – presladak. “Biskvit je možda bio presuh, no sve ostalo fino”, zaključila je na kraju Nikolina.

Ekipi je Zoran za kraj poklonio domaće stvari u poklon paketu, a potom je uslijedilo ocjenjivanje. Branka mu je udijelila osam, a Oliver devet bodova. “Sve je bilo super i ukusno”, obrazložio je Oliver. Nikolina je Zoranu udijelila 10 bodova – ‘bilo mi je sve fino i lijepo odrađeno, ukusno i zanimljivo’. Desetku je dala i Matea pa je Zoran prešao u ovotjedno vodstvo zaradivši 37 bodova.

Zoranovu večeru na društvenoj mreži komentirao je poznati sudionik “Večere za 5 na selu”, kuhar iz Bjelovara Božidar Miodragović.









“Palačinke nisu one koje su bile prikazane koje je preklopio i posao. Druge je očito radio pa zarolao malo se zabunio. U glavnom jelu umak nije bio kompaktan bilo je previše masnoće trebao je biti malo homogeniji Ali dekoracija nije bila na nivou a on pati zbog dekoracije!?”, komentirao je Božidar, a snjime se složio i dio gledatelja.

Neki su prigovorili kako je i sam ranije prigovarao Nikolini zbog dekoracije, dok se ni on sam nije iskazao. Neki su posumnjali i kako je poslužio drugačije palačinke od onih koje su prikazane da je pripremao, baš kao što je posumnjao i Božidar.

“A ni palačinke iz predjela nisu iste one što je radio pred kamerama i poslužene tako da…,” “Prosječna večera s obzirom da je profi kuhar”, neki su od komentara.

