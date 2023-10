Sjećate se ‘Ante’ iz istoimenog Sevkinog hita? Evo s kojim Hrvatom već godinama surađuje

Autor: Barbara Grgić

Kad je Severina 1999. godine snimila hit “Ante”, počelo se šuškati da je pjesma posvećena glazbeniku Anti Pecotiću.

Severina nikada nije priznala tu vezu, a Alen se kasnije oženio dugogodišnjom djevojkom Ivom Kovačević.





Dugogodišnji Kedžin suradnik

Ante je danas uspješni glazbeni producent i basist Songkillersa, a široj je javnosti poznat i kao dugogodišnji suradnik glazbenika Damira Kedže.

Damir i Ante sada su ponovno udružili snage i predstavili najnoviji singl “Sreća to je kada te imam.”

Ovaj povratak obilježava ponovnu suradnju s Damirovim omiljenim autorom i hitmejkerom i najavljuje dolazak novog vala glazbenih uspješnica već provjerenog autorskog tim kojeg čine Ante Pecotić (glazba i tekst) i Bojan Šalamon Shalla (aranžman, produkcija, mix i mastering).

Autor Kedžinih najvećih hitova

“Sreća to je kada te imam” predstavlja novu kreativnu sinergiju s Pecotićem koja je u Damirovoj dvadesetogodišnjoj karijeri već rezultirala nekim od najupečatljivijih glazbenih trenutaka, od eurosong hita “Divlji vjetre” do najvećih uspješnica poput „Sve u meni se budi“, „Poljubi me sad“ „Vidi se izdaleka“ i „Srce mi umire za njom“.









„Vratio mi se Ante! Sada se zatvaramo u studio i ne izlazimo dok ne snimimo sve što je napisao u zadnjih par godina“ izjavio je Damir Kedžo i dodao „Jako vjerujem u ovu pjesmu, emotivno mi se otisnula u srce i ušla u moj svijet baš kao i svaka Antina pjesma do sada. Imamo sjajnu energiju stvaranja i jedva vam čekam pokazati što smo sve pripremili u narednim mjesecima!“









Tu nije kraj iznenađenjima!

Projekt također uključuje vizualnu komponentu koja će oplemeniti glazbenu priču. Videospot kao plod već uhodane suradnje s produkcijskom kućom Lumiere Production prenosi emotivnu ljubavnu priču između uglađenog muškarca iz visokog društva i mistične, egzotične žene očaravajućeg pogleda i prirodne ljepote.

Priča o ljubavi i avanturi ispričana je kroz estetski upečatljive scene koje istražuju različite aspekte ljubavi i slobode. Stvara se čarobna atmosfera ljubavi i inspiracije, prikazujući neizbježni sudar dvaju svjetova – mediteranskog “old money” stila i divlje, nesputane prirode i očaravajuće ljepote. Glazbeni spot je sniman na predivnim mjestima spajajući prirodne ljepote zelenih i plavih područja Primorsko-goranske županije.

Nema sumnje da će i ova pjesma i videospot osvojiti srca slušatelja i publike. Nastavljajući svoju izvanrednu glazbenu suradnju, Damir Kedžo i Ante Pecotić najavljuju dolazak još jedne uspješne glazbene ere i nove nezaboravne hitove.