SJEĆATE LI SE ŠEHEREZADE IZ ‘1001 NOĆI’? Lijepa glumica danas ne sliči na sebe

burası evimin arka bahçesi.. akasya ağacımın altından yazıyorum bu satırları.. benim için yaz demek bahçede kabak çiçeği dolması doldurmak, uzun sofralar kurup dostları ağırlamak, bahçe ile uğraşmak, sabah kalktığım pijamayla tüm günü geçirmek sıradanlık, sadelik, deniz demek.. güneşin tenine dokunup seni güzelleştirmesi demek.. tuzlu buklelerimin alnıma düşmesi, dondurma yazlık sinema, muhabbet demek.. renkli bahçe ampullerinin süslediği çay bahçelerinde çay içmek ailenle uzun kahvaltılar edip öğle uykusuna yatmak demek.. zamanı benim yönettiğim masmavi zamanlar demek.. beach telaşına düşmeden tüm bu sadelikleri unutmayacağınız güzel yazlarınız olsun🌈💚 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ ✨✨✨✨✨✨✨✨ edt:tek noktaya bakıp hipnotize halde çekirdek çitlemeyi unutmuşum😂