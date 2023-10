Sjećate li se Roka iz Života na vagi? U show je ušao sa 158 kila, danas izgleda neprepoznatljivo

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Svi koji su prošle godine pratili popularni show Život na vagi mogli su svjedočiti brojnim transformacijama natjecatelja. Jedan od njih bio je Roko Jurić, koji je u show ušao sa 158,8 kilograma.

Ovaj Zagrepčanin ostvario je zavidnu transformaciju izgubivši 64,1 kilogram. Sudeći prema jednoj fotografiji, težinu je lako održao.





Bivša natjecateljica showa, Mirna Posavec, sada je objavila fotografiju s Rokom i Filipom Mrčelom. Na njoj se vidi kako su svo troje s uspjehom održali krajnji rezultat nakon showa.

“Kavica s dečkima,” napisala je Mirna uz objavu na svojoj Instagram priči. Gledajući fotografiju, mnogima je vjerojatno vrlo teško prepoznati ovaj trojac iz RTL-ovog showa.

Roko je početkom godine u jednom intervjuu priznao kako mu motivacija za svakodnevno vježbanje ne dolazi lako. No istovremeno je svjestan kako je to jedini način da zadrži formu za koju je naporno radio.

“Kako se motivirati? Ima dana kad te nevoljkost jednostavno prevlada. Ipak, nastojim prijeći preko tog osjećaja inertnosti tako da u glavi ponavljam sliku toga što će biti za par mjeseci: koji je cilj vježbe, održavanja i treninga,” priznao je ovaj 31-godišnjak za Jutarnji.

A da bi do tog cilja stigao, Roko se svakog jutra budi oko sedam sati i šeće pet do šest kilometara po svom naselju Špansko. Jednom tjedno ode i na Sljeme, a često se popne i do vrha Medvednice.