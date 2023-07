Sjećate li se ovog simpatičnog Splićanina? Nekoć je bio u Big Brotheru, evo što danas radi

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Simpatični Horvat Čagalj iz Splita prije 12 godina osvojio je publiku sudjelovanjem u prvoj sezoni regionalnog Big Brothera. Danas ga na Instagramu prati skoro 30 tisuća pratitelja, s kojima često dijeli fotografije s putovanja.

Ovom Splićaninu život se dosta promijenio nakon sudjelovanja u showu. Često ga na društvenim mrežama možemo vidjeti u raznim luksuznim brendovima koji mu odlično pristaju, a sam sebe voli počastiti skupocjenim poklonima.



Ubrzo je postao rado viđena pojava u noćnim klubovima u koje je zalazio sa kolegama Nikolom Maurovićem te Nikolom Nasteskim Lesterom. No u zadnje vrijeme najviše voli pokazivati kako u životu uživa punim plućima te posjećuje egzotične destinacije.

Horvat je po struci pravnik, no jednom prilikom je izjavio kako je fakultet završio radi svojeg zadovoljstva te da u struci ne planira raditi, prenosi Večernji list. Za sebe kaže da je prvenstveno ‘agent’ za luksuzne brendove naočala a da je influencerom postao slučajno.







Podsjetimo, u regionalnom ‘Big Brotheru’ dospio je do samog finala, a nedavno je za domaće medije progovorio o životu nakon showa. “Meni je drago što me ljudi još uvijek prepoznaju, sjećaju me se u dobrom svjetlu, uvijek se sjete tog Big Brothera i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i šire,” izjavio je Čagalj za Scenu.

“Mi smo bili posebna ekipa, još uvijek smo u kontaktu, čujem se s Lesterom iz Makedonije, s Nemešom, sa Sorajom. Dosta se toga od tada izmijenilo, mi smo svi sazreli, odrasli, gradili smo svoje neke druge karijere,” zaključio je Splićanin.