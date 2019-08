SJEĆATE LI SE OVIH LATINO-ZAVODNIKA? Pogledajte gdje su danas i kako izgledaju!

Autor: Dnevno

Početkom 2000-ih godina, telenovele su bile jako popularne na ovim prostorima, a žene su ludjele za latino zavodnicima. Iako su meksičke sapunice danas zamijenile turske pa tako i meksičke zavodnike njihovi turski kolege, zanimalo nas je gdje su ovi ljepotani, kako izgledaju i “stare li kao vino”?

Glumac koji nas je uvijek iznova oduševljavao, ma u kojoj se god sapunici pojavio svakako je Fernando Colunga! Zbog tamnoputog ljepotana je i Esmeralda pregledala, a ne zbog one čuvene gospođe koja je platila misu za ozdravljenje. Gledale smo ga u telenovelama Zora, Odavde do vječnosti, Otimačica, Esmeralda, Strast, Istinska ljubav i još brojnim drugima. Danas ga mnogi pamte upravo po imenima iz serija. Ovaj 53-godišnjak jako drži do svog izgleda i zbog toga uživa i dalje popularnost kod ženske publike, a magazin Glamour dvije godine zaredom proglasio ga je najseksepilnijim glumcem u Meksiku. Fernando se nikada nije ženio, a jedno vrijeme kružila je i glasina da je homoseksualac što je on demantirao. Donosimo vam njegove fotografije s instagram profila.

Sjećate se serije “Acapulco, dušom i tijelom”? A hita “Za tvoju ljubav”? U njima je glumio čuveni Saul Lisazo. Danas ima 61 godinu i dalje izgleda sjajno. U sretnom je braku već 35 godina i otac je dvoje djece. Osim glumom bavi se i poduzetništvom, pa je tako vlasnik jednog restorana u Meksiku. Vrijeme voli provoditi u svom restoranu, uz dobru čašu vina, a voli igrati i golf te vrijeme provoditi u krugu obitelji i prijatelja.

Nezaboravan je i Meksikanac Eduardo Santamarina kojeg smo upoznali u ulozi Jose Andresa iz još jedne legendarne meksičke sapunice – “Marisol”. Iza njega je brak s glumicom Itati Cantoral, s kojom ima dvoje djece. Od 2009. je u braku s Mayrín Villanuevom s kojom ima kćer. I dalje se bavi glumom, ali okušao se i kao režiser, u radu iza kamere.

Cesar Evora je glumac za kojim su žene ludjele prije nego se pojavio Bali beg. Ovaj Kubanac sa prepoznatljivim brkovima igrao je u gledanim serijama kao što su Marijana, Između ljubavi i mržnje. Iako je glumio dobrice, posebno su mu zapažene bile uloge u kojima je tumačio negativce. Cesar je i dalje aktivan u svijetu telenovela koje više nisu aktualne kod nas kao što su bile devedesetih godina. Sa suprugom Vivian Dominguez ima troje djece: Rafael, Carla i Mariana.