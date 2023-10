Sjećate li se ove pjevačice? Godinama je nije bilo na sceni, sada se vratila na najbolji način

Hrvatska glazbena scena ovih dana prepuna je novih mladih nada, kao i već svima poznatih imena. Neki od njih godinama nisu bili aktivni u svojoj karijeri, pa je stoga uvijek lijepo čuti o povratku nekog od rado slušanih glazbenika.

Među takve spada i pjevačica Ivana Radovniković, koje se mnogi zasigurno sjećaju iz showa ‘Story Super Nova Music Talents’.

Za ovo je trebalo vremena

Prije skoro dva desetljeća javnost je upoznala ovu Zadranku, a u posljednje vrijeme nije baš bila prisutna na glazbenoj sceni. No svojom novom objavom na društvenim mrežama otkrila je kako se vraća glazbi, i to na najbolji način.





“Danas je za mene emotivan dan jer 6. album koji je toliko dugo čekao svoj trenutak danas je napokon vani. Trebalo mi je vrijeme, ljudi, inspiracija, suradnici i na kraju neki moj unutarnji tempo koji je diktirao sve. “Letimo i kad padamo” je zaista album, pravi zbir emocija i priča pod nekim istim nazivnikom, čak bi se usudila reći da sam ja taj isti nazivnik,” napisala je Ivana na svojem Instagram profilu.

“Glazba je velik dio mene”

“Danas kada više glazba nije samoj sebi svrha već je svedena na neki nusprodukt ili nuspojavu sa svrhom da se rastrga na dijelove u par sekundi u svrhu nekog potrošnog kratkog videa nekog lijepog prizora, kao pozadina koja prodaje proizvod, ambalažu i što se već sve ljudi sjete prodavati, za mene je potpuno izgubila smisao,” dodala je u poduljoj objavi.









“Srećom, glazba je toliko velik dio mene da mi je to bio najljepši dio, stvaranje…i uvijek će biti, u kojem god formatu. Naziv albuma sugerira to kako je ponekad pad možda i prilika za let. Iako se osjećaji letenja i pada često suprotstavljaju, oni su međusobno povezani i neraskidivo isprepleteni u ljudskom iskustvu,” pojasnila je Ivana.

‘Glazba nas povezuje s drugima’

“Svaka faza života donosi nam različite situacije koje nas mogu podići ili oboriti. Osjećaj pada simbolizira gubitak kontrole, nesigurnost i strah. To je kao da se strmoglavljujemo u nepoznato, suočavamo s izazovima ili doživljavamo neuspjeh. Pad može biti izazvan razočaranjem, gubitkom, lošim odlukama ili prevelikim pritiskom koji osjećamo. U tim trenucima, suočavamo se s vlastitom ranjivošću i potrebom za ponovnim uspostavljanjem ravnoteže i pronalaskom novog izvora motivacije u sebi,” napisala je.

“Osjećaj letenja predstavlja trenutke ekstatičnog uzleta, slobode i lakoće. To je kao da se oslobađamo okova. Osjećamo snagu, inspiraciju i nadahnuće. Kroz osjećaj letenja, stvaramo vlastitu stvarnost u kojoj se čini da su mogućnosti beskrajne. Svi ti trenuci oblikuju našu vlastiti priču i čine nas kompleksnijim i dubljim bićima, a glazba je kanal kroz koji komuniciramo i omogućava nam da se izrazimo na način koji je istinski naš a istovremeno nas povezuje s drugima,” zaključila je pjevačica.

Podsjetimo, Ivana Radovniković popularnost je stekla upravo nastupom u showu Nove TV. Tada je pokazala svoje zavidno pjevačko umijeće, a sa ostalim finalistima showa snimila je i božićni album ‘Merry X-Mass’, koji je rado slušan i nakon 20 godina.